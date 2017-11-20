منى الهرمودي تحرز ذهبية الشطرنج السريع

رضا سليم (دبي)

أحرزت منى الهرمودي، لاعبة مؤسسة دبي للإعلام، المركز الأول في مسابقة الشطرنج السريع، ضمن منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، بعدما نجحت في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات السبع وحصلت على 7 نقاط، وجاءت في المركز الثاني عائشة عيسى الزرعوني من كهرباء ومياه دبي «ديوا» برصيد 6 نقاط، وحلت ثالثة رابعة المرزوقي من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجلت 5 نقاط.

وتصدرت ميسون نرش من جمارك دبي قمة اللاعبات المقيمات برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني جاءت إيمي منبوبانو من هيئة دبي للإسعاف، برصيد 5 نقاط، فيما حلت في المركز الثالث أمينة أسلم كيداوي من كهرباء ومياه دبي برصيد 5 نقاط.

كانت البطولة قد اختتمت مساء أمس الأول بصالة نادي دبي للشطرنج والثقافة، حيث أقيمت آخر 3 جولات، وأسفرت الجولة السابعة والأخيرة على الطاولات الأولى عن فوز منى الهرموي على أمينة أسلم، وعائشة الزرعوني على ربيعة المرزوقي، وميسون نرش على حياة الجابر، وهيفاء العلي على إيمان محمد.

أما على مستوى نتائج الألعاب الجماعية فقد حافظ فريق النيابة العامة على تصدره لمسابقة السلة بالفوز الذي حققه على فريق هيئة الطرق والمواصلات 70-21، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة دبي ستارز بالمزهر، ورفع رصيده إلى 4 نقاط متصدراً القمة، فيما نجح فريق بلدية دبي في العودة مجدداً بالفوز على فريق الإقامة وشؤون الأجانب بنتيجة 74-6، ورغم أن البلدية يتساوى مع النيابة المتصدر ودبوا الوصيف فإن كليهما لعب مباراتين فقط وحصلا على العلامة الكاملة، فيما لعب البلدية 3 مباريات وفاز في واحدة وخسر مباراتين، وهو ما وضعه في المركز الثالث في الترتيب العام، وجاء فريق هيئة الطرق في المركز الرابع برصيد 3 نقاط والإقامة وشؤون الأجانب 3 نقاط.وتشهد المسابقة اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يصطدم فريق بلدية دبي مع النيابة المتصدر لكل الألعاب الجماعية، وفي حالة فوز البلدية سيدخل بقوة في معترك الصدارة للفوز بالمركز الأول، بينما خسارته ستدفعه للبقاء في المركز الثالث، وينتظر ما تسفر عنه نتائج الآخرين، خاصة أنها المباراة الأخيرة له في المسابقة، فيما يلتقي ديوا مع هيئة الطرق والمواصلات.

وتختتم المسابقة الأربعاء والخميس المقبلين، حيث يلتقي هيئة الطرق مع شؤون الأجانب، فيما ستكون قمة المسابقة في الختام بين فريقي النيابة العامة وديوا، وربما تكون هذه المباراة على لقب البطولة في حال عدم خسارة أي فريق لأية مباراة.

من ناحية أخرى، أطلق نادي الوصل تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، اسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على مسبح النادي، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهود سموها في دعم الرياضة والرياضيين، ويعد مسبح سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، أحد أهم المرافق في نادي الوصل لما يمتاز به من مقاييس أولمبية تساعد النادي في احتضان منافسات السباحة وكرة الماء.

وثمن محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، توجيهات سمو رئيس النادي، والتي تزامنت مع احتضان الوصل 62 سباحة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن منافسات النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، حيث تشارك 40 سباحة إماراتية من 15 مؤسسة، بينما تشارك 22 سباحة مقيمة من 11 جنسية مختلفة تمثلن ثماني مؤسسات.

وأوضح العامري، أن مسبح سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يعد حجر الأساس في أكاديمية نادي الوصل للسباحة والتي تعد مثالاً ناجحاً في عملية الاستثمار الرياضي، حيث تقدم فائدة فنية كبيرة، وتشكل حالة نجاح رياضي اقتصادي بالوقت نفسه، فالأكاديمية التي تخطو نحو عامها الرابع، بعدما استطاعت عبر التخطيط الإداري السليم والمتابعة الدائمة أن تحقق قفزات نوعية خلال الفترة الماضية، والنجاح الذي تحقق دفع إدارة نادي الوصل لوضع خطة طموحة للفترة المقبلة بدأت تطبيقها على أرض الواقع.