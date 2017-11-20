مراكز متواضعة لمنتخباتنا في «عربية الجولف»

تونس (الاتحاد)

جاءت نتائج منتخباتنا متواضعة في ختام البطولة العربية الـ18 للشباب والناشئين والتاسعة لفتيات الجولف التي اسدل الستار عليها أمس الأول على أرض ملعب القنطاوي للجولف في مدينة سوسة التونسية، بمشاركة واسعة.

وفي منافسات بطولة الشباب تحت 18 سنة ونظراً لظروف مشاركة لاعبين هما محمد الهاجري ومحمد سعيد فقد حصل منتخبنا على المركز التاسع بمجموع 542 ضربة، وفي فئة الناشئين حصل منتخبنا على المركز الخامس برصيد 531 ضربة، وحققت بنات الإمارات المركز الرابع برصيد 540 ضربة.

وفي منافسات الفردي فئة الشباب سجل لاعبنا محمد الهاجري النتيجة الأبرز في اليوم الثالث والختامي بمجموع 75 ضربة، وحصل على المجموع العام على مدار الأيام الثلاثة للبطولة على 241 ضربة، منحته المركز الخامس، بينما حقق زميله النتيجة الأضعف بمجموع 301 ضربة، والتي أثرت بشكل كبير على الترتيب النهائي للمنتخب.

وفي منافسات فئة الناشئين تحت 15 سنة تراجع لاعبنا راشد العمادي للمركز الـ13 بمجموع 261 ضربة، وزميله عبيد الحلو بالمركز الـ17 بمجموع 272 ضربة وخالد المطوع بالمركز الـ19 بمجموع 290 ضربة. وفي منافسات بطولة الفتيات جمعت اللاعبة ريما الحلو 264 ضربة وضعتها في المرز العاشر وحلت زميلتها حمدة السويدي بالمركز الـ13 بمجموع 276 ضربة، والدكتورة رباب الحاج بالمركز الـ 16 بمجموع 309 ضربات.