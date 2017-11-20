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بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف تبوح بأسرارها

4.9 مليون درهم تنعش ذاكرة «رام 19»
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تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017

مراد المصري (دبي)

توج الإسباني جون رام بلقب النسخة التاسعة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المحطة الأخيرة لموسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف.

وقلب رام التوقعات في الجولة الرابعة والأخيرة امس، ليتقدم بثبات نحو المركز الأول ويكسب الجائزة المالية المخصصة للبطل والبالغة مليون و333 ألف دولار أميركي (4,8 مليون درهم)، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية الكاملة للبطولة 8 ملايين دولار.

وأنهى رام البطولة بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، مستفيدا من تسجيل 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، وتقدم على الثنائي التايلاندي كيراديش أبيبارنارت والإيرلندي شاين لوري اللذين جاءا بالمركز الثاني بمجموع 18 ضربة تحت المعدل.

وبات رام ثاني إسباني يحقق لقب البطولة بعد مواطنه كيروش الذي نجح في انتزاع المركز الأول 2011، علما إنه ثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية التي انطلقت العام الحالي.

وعاشت البطولة مع لحظات الختام للجولة الأوروبية التي أقيمت بعنوان «السباق إلى دبي»، حيث توج الإنجليزي تومي فليتوود باللقب رغم حلوله بالمركز 21 في البطولة بمجموع 11 ضربة تحت المعدل، بعدما اكتفى منافسه المباشر الإنجليزي جاستن روز بالمركز الرابع برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب فليتوود اللقب وينال جائزة مالية تبلغ مليون و250 ألف دولار (4.5 مليون درهم)، حيث يتم توزيع 5 ملايين دولار جوائز إضافية لأصحاب المراكز العشر الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي». ... المزيد
     
 

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