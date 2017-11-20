4.9 مليون درهم تنعش ذاكرة «رام 19»

مراد المصري (دبي)

توج الإسباني جون رام بلقب النسخة التاسعة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، المحطة الأخيرة لموسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف.

وقلب رام التوقعات في الجولة الرابعة والأخيرة امس، ليتقدم بثبات نحو المركز الأول ويكسب الجائزة المالية المخصصة للبطل والبالغة مليون و333 ألف دولار أميركي (4,8 مليون درهم)، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية الكاملة للبطولة 8 ملايين دولار.

وأنهى رام البطولة بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، مستفيدا من تسجيل 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، وتقدم على الثنائي التايلاندي كيراديش أبيبارنارت والإيرلندي شاين لوري اللذين جاءا بالمركز الثاني بمجموع 18 ضربة تحت المعدل.

وبات رام ثاني إسباني يحقق لقب البطولة بعد مواطنه كيروش الذي نجح في انتزاع المركز الأول 2011، علما إنه ثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية التي انطلقت العام الحالي.