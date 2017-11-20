سمكة بوزن 21.35 كيلوجرام في بطولة أبوظبي للكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي أقيمت مساء أمس الأول، أرقاماً عالية من ناحيتي المشاركة والمنافسة على مدار ثلاثة أيام، وتفوق في الختام بدر جاسم المرزوقي محرزاً المركز الأول بعد اصطياده أكبر سمكة بلغ وزنها 21.35 كيلوجرام، في حين حل ثانياً حمد محمد الخيلي بوزن قدره 20.90 كيلو، وثالثاً سالم جمعة سالم الرميثي بوزن وقدره 19.60 كيلو.

شارك في النسخة الثانية التي نظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية 122 قارباً ليكون رقماً قياسياً جديداً، ورفع الفائزون في الختام مع سالم الرميثي مدير عام النادي لوحة تهنئة إلى سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للسلطنة، في مشهد يعكس التلاحم القوي والكبير بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.

ووجه سالم الرميثي التهنئة لسلطنة عمان حكومة وشعباً بحلول اليوم الوطني، متمنياً دوام الازدهار والتفوق للسلطنة وفي كل المجالات، وأكد أن البطولة ارتقت في نسختها الثانية كي تحقق الأفضل من مختلف النواحي وشهدت مشاركة وإقبالاً كبيرين من البحارة والمقيمين في الإمارات والجنسيات المختلفة، وقال: «نفخر ونسعد جداً عندما نجد تنوعاً في فئات المشاركين، وأيضاً نسعد أكثر عندما نشاهد أن المشاركين من صغار السن والجيل الجديد الذي يحتاج إلى تنويع أكثر في برامج الصيد للأسماك بأنواعها».

وقال الرميثي: «صيد الأسماك رياضة مهمة جداً من ناحية أنها تربطنا بعادات وتقاليد قديمة لا نريدها أن تندثر، وأيضاً لأنها تلهم الصبر والكثير من الفضائل الإيجابية، ونسعى إلى تطوير هذه الرياضة والبطولات الخاصة بها، وستكون لنا وقفة أفضل معها في الموسم المقبل».

وعن اختيار نوعية سمك الكنعد من أجل المنافسة، قال الرميثي: يعد الكنعد من الأسماك الموسمية التي تكون صعبة على المتسابق أو البحار صيدها بالوسائل المعروفة، ولذلك نشجع الشباب على استخدام التشخيط والسنارة عبر الصيد، لا ننسى أيضاً أن هذه البطولة تصب في إطار زيادة التواصل والتفاعل بين النادي وبين المجتمع.

وتوجه الرميثي بالشكر إلى الشريك الدائم مع النادي في مختلف المنافسات مجلس أبوظبي الرياضي، كما توجه بالشكر أيضاً إلى رعاة الحدث وهم دلما مارين وأكد كل المشاركين والفائزين بالمراكز الأولى أن مثل هذه البطولات ضرورية جداً لأنها تزيد من شعبية رياضة صيد الأسماك وتطويرها، وعبر الفائز بالمركز الأول بدر المرزوقي أن المسابقة كانت فرصة كبيرة جداً من أجل التنافس الرياضي بين المشاركين، وأيضاً إعطاء الفرصة للقيام بالصيد بالوسائل المحددة من الناحية القانونية، نتمنى أن يكون هناك بطولات أكثر، وزيادة في مثل هذه النوعية من المنافسات، حيث إن عدد المشاركين من خلالها سيكون كبيراً بكل تأكيد. الجدير بالذكر أن الجوائز شملت أصحاب المراكز العشرة الأولى، بالإضافة إلى حصول الفائزين الثلاثة الأوائل على جوائز مقدمة من دلما مارين.