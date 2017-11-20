1000 تذكرة فقط متبقية لسباق الفورمولا - 1

أبوظبي (الاتحاد)

حث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 لعام 2017 عشاق ومحبي الفورمولا- 1 من المقيمين والزوار الدوليين على حجز تذاكرهم بأسرع وقت ممكن، إذ تبقى أقل من 1000 تذكرة متاحة للبيع في الوقت الحالي.

وأطلقت حلبة مرسى ياس عدداً محدوداً من تذاكر السباق على «تلة أبوظبي» ليوم الجمعة فقط، وذلك بسبب الطلب الهائل الذي شهدته هذه الفئة بشكل خاص، وكشفت الحلبة عن توقعاتها بنفاد الكمية التذاكر على «تلة أبوظبي» خلال 48 ساعة القادمة.

وتتوافر بالوقت الحالي تذاكر محدودة لحضور السباق، بينما جميع فئات المدرج الرئيس، والمدرج الشمالي فئة اليومين، ومدرج المرسى فئة ثلاثة أيام، والمدرج الغربي بيعت بالكامل.

والتذاكر المتوافرة حالياً في «تلة أبوظبي» ليوم الجمعة فقط بسعر يبلغ 395 درهماً، وتمنح البطاقة زوار الحلبة التمتع بمجريات سباق الفورمولا- 1 وحضور حفلة يوم الجمعة لما بعد السباق التي يحييها كيندريك لامار، كما يمكن لأصحاب هذه التذكرة أيضاً الاستفادة من عرض «الخميس السوبر» في الحلبة الذي يتضمن الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا - 1، وحضور أولى حفلات ما بعد السباق التي يحييها المنسق الموسيقي العالمي كالفن هاريس.

ولاتزال تتوافر تذاكر دخول في المدرج الجنوبي فئة اليومين أو فئة الثلاثة أيام، ويبلغ سعر التذكرة فئة اليومين 1875 درهماً، وسعر التذكرة فئة الثلاثة أيام 2080 درهماً، وهو المدرج القريب عن الأحداث التي تشهدها الحلبة ويتميز بإطلالاته بانورامية مذهلة على حلبة مرسى ياس فندق ياس فايسروي، ويقع المدرج بجانب المطاعم والفنادق، ويمكن الوصول إليهم بسهولة، كما يمكن التمتع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تشهدها الواحة الجنوبية، وتمنح تذكرة فئة اليومين الدخول إلى منطقة المشجعين يوم الخميس وحضور أولى حفلات ما بعد السباق التي يحييها الموسيقي العالمي كالفن هاريس.

وتتوافر تذاكر في مدرج المرسى الذي يقع فوق مرائب الدعم ويعطى إطلالة مذهلة على المرسى وفندق ياس فايسروي، كما يمنح المدرج الشعور رائع عند مشاهدة السباقات الحماسية التي يشهدها مضمار السباق، إذ من الممكن سماع هدير محركات السيارات أثناء مرورها، وهي تبعد أمتاراً قليلة عن مقاعد الزوار قبل دخول السيارات إلى المنعطفات الصعبة التي تشكل تحديات كبيرة للسائقين. ويتميز مدرج المرسى بموقعه المميز والقريب من جميع مناطق الواحات الترفيهية التي تتوافر بها منافذ خاصة للأغذية والمشروبات والبضائع التذكارية، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تناسب الجميع، يبدأ سعر التذكرة «باقة اليومين» من 1875 درهماً، وباقة «الثلاثة أيام» 2080 درهماً إماراتياً. ويمكن لجميع حاملي تذاكر الفورمولا- 1 ترقية تذاكرهم إلى باقات «الدائرة الذهبية» لحفلات مهرجان «يا سلام» لما بعد السباق لإضفاء مزيد من التألق إلى عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، كما أنها تمنح حامليها سهولة الوصول إلى الحفلات، والدخول مجاناً لـ«ياس ووتر وورلد» و«عالم فيراري أبوظبي».