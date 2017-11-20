ماراثون اليوم الوطني للهجن 3 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، النسخة الثالثة من «ماراثون اليوم الوطني للهجن» لمسافة 25 كلم، 3 ديسمبر المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، احتفالاً باليوم الوطني الـ 46 للدولة.

وتفتح اللجنة المنظمة باب التسجيل يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى السبت 2 ديسمبر، ووضعت اللجنة الشروط والقوانين للمشاركة في الماراثون في مقدمتها، اقتصار المشاركة على مواطني الدولة فقط، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتعين على كل متسابق ارتداء الخوذة والملابس الواقية أثناء السباق، والالتزام بالزي الوطني للماراثون، على أن يتم لبس البنطلون الأبيض تحت الزي الرسمي.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أهمية إبراز مظاهر الاحتفالات الشعبية في مناسبة عزيزة مثل اليوم الوطني الـ46، مشيرة إلى أن الانطلاقة مع الماراثون التجريبي في النسخة الأولى لاقت ترحيباً كبيراً من قبل الشباب، وأضافت «إن المسافة طويلة جداً بالمقارنة مع سباقات الهجن المعروفة، ويندر ما يتمكن المتسابقون من الوصول إلى خط النهاية، إلا إذا كانوا على حرفية عالية نتيجة التدريبات المكثفة والمعرفة التامة في هذا المجال، لذلك نتطلع لأن تكون حدة التنافس هذا العام أقوى وأكثر تشويقاً عن النسخ الماضية». وعلق علي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: «لمسنا فرقاً واضحاً بين النسخة الأولى والثانية للماراثون، حيث جذبت النسخة الثانية، مجموعة من الشباب الجادين لتعلم امتطاء النوق، والتعرف إلى أنواعها، خصوصاً الأنواع المخصصة للسباق عن غيرها، وطرق تغذيتها وكل ما يتعلق برعايتها، وبعد النسخة الثانية من الماراثون توافدت أعداد كبيرة من الشباب الراغبين في التعلم، وبالتالي طلبوا مساعدتنا في النادي لتعلميهم ومساعدتهم في أهم الخطوات النظرية والعملية لتربية الهجن، ولدينا في هذه النسخة مجموعة من الشباب الإماراتيين، الذين بادروا بالتدريب مسبقاً على الماراثون الذي يتطلب لياقة بدنية عالية، وطريقة معينة في ركوب المطية لاستيعاب طاقتها لأطول فترة ممكنة على امتداد المسافة المحددة للماراثون، وهي 25 كم».