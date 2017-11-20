نادية تريم تحلق بجائزة المرحلتين للفئة الكبرى

العين (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، استضاف النادي على ميدانه الرملي يومي الجمعة والسبت الماضيين 11 شوطاً ضمن الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وحققت الفارسة نادية عبد العزيز تريم فوزاً كبيراً على صهوة الجواد «كلاوو» من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونالت صدارة الشوط الخاص بمواصفات المرحلتين، الذي صمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (140 ـ 145) سم، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ارتفاع الحواجز (145) سم بالموسم الحالي. شارك في شوط المرحلتين 16 فارساً وفارسة من الفئة الكبرى، وذهبت جائزة المركز الثاني للفارس هادي نظام والجواد «كواكسي» من نادي الشارقة للفروسية، وأقيم شوط مفتوح للمشاركة للفرسان من الفئتين الوسطى والكبرى في ختام منافسات اليوم الأول، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وشارك فيه 40 فارساً وفارسة من الفئتين، وأكمل 14 منهم المرحلة الثانية دون خطأ أيضاً، ونال المركز الأول الفارس هادي نظام بالجواد «كواكسي» من نادي الشارقة للفروسية، ونال الفارس محمد شافي الرميثي جائزة المركز الثاني بالفرس «دوكسان بي» من نادي تراث الإمارات.

ونالت الفارسة أليس ديباني بالفرس «أماروسا اس»، من مركز الإمارات للفروسية بدبي، جائزة شوط الفئة الوسطى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مساره بحواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 135) سم، وشارك فيه 28 فارساً وفارسة، وأنهى الجولة الرئيسة دون أخطاء 11 فارساً وتجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز نجح 7 فرسان في اجتيازها دون خطأ، وحسمت أمر المركز الأول الفارسة أليس ديباني بعد إكمال التمايز في زمن بلغ (42:63) ثانية، ونال المركز الثاني الفارس فردريك ديفيد بالفرس «أوريكا دو روي» من إسطبلات الأصايل وأكمل التمايز في زمن بلغ (43:39) ثانية، وفي زمن بلغ (43:47) ثانية، وأنهى الفارس أحمد نبيل فلكناز بالفرس «جوي دي أريزو»، من مركز الإمارات للفروسية، استعراضه في التمايز ونال جائزة المركز الثالث.

وفي اليوم الثاني للمنافسات، أقيم شوط من مرحلتين على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 ـ 125) سم لمشاركة الفرسان من فئة الجونيورز وبلغ عددهم 18 فارساً، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات وبلغ عددهم 12 فارساً، ونجح 5 فرسان من فئة الجونيورز في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمتهم على منصة التتويج الفارسة أميليا موسيكا بالجواد «كنامون» من مركز الإمارات للفروسية، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ (34:82) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني للفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بالجواد «البارز» من إسطبلات الشراع، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (35:91) ثانية.

وفي شوط الخيول الصغيرة، نجح 4 فرسان في الأداء مع خيولهم دون خطأ، وجاء بالمركز الأول الفارس شادي غريب والفرس «نهلة 13» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى المرحلة الثانية في (36:58) ثانية، والفارسة تينا لوند لم تكن بعيدة عن منصة التتويج التي اعتلتها بصحبة الفرس «بيوند فلو دانسينغ كيه» من نادي دبي للبولو والفروسية.

وبشوط من جولة واحدة صمم مساره بحواجز على الارتفاع نفسه (115 - 125) سم انطلقت أشواط الفترة المسائية في اليوم الأول للمنافسات، وخصص لمشاركة الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 - 6) سنوات والفرسان من فئة الجونيورز، ونالت جائزة المركز الأول للخيول الصغيرة الفارسة تينا لوند بالفرس «بيوند فلو دانسنغ كيه» من نادي دبي للبولو والفروسية، وأحرز الفارس محمد أسامة الزبيبي مركز الصدارة بصحبة الفرس «بابريكا» من نادي مندرة للفروسية. أسامة أنهى الجولة في زمن بلغ (56:10) ثانية، ونال به جائزة المركز الأول للجونيورز.

وجاءت منافسة الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (110 - 120) سم، وشارك فيها 32 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون أخطاء 10 فرسان، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس هشام غريب بصحبة الجواد «دماسكوس سكاي» من إسطبلات آل علي ونال غريب جائزة المركز الثاني أيضاً بالجواد «إلتون».