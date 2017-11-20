شباب الأهلي يتصدر بطولة الكاتا

دبي (الاتحاد)

حسم نادي شباب الأهلي- دبي صدارة بطولة الإمارات للكاتا (فردي وأشبال وفتيات) من 10 إلى 13 سنة لفئات المبتدئين والدرجة الثانية والدرجة الأولى، والتي جرت على صالة مركز شباب عجمان بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة يمثلون 25 نادياً.

حصل شباب الأهلي على 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية، وجاء نادي ماي كلوب -العين في المركز الثاني بذهبية ومثلها فضية وأخرى برونزية، وحل في المركز الثالث مركز دراجون برصيد بذهبية وفضية.

وأسفرت نتائج البطولة عن التالي: في كاتا فردي أشبال 10- 11 سنة «درجة ثانية أ»، فاز بالمركز الأول عبدالرحيم عارف «شباب الأهلي» وحل ثانياً عبدالرحمن الطنيجي «الذيد»، وبالمركز الثالث سليمان يوسف «أكاديمية في» وراشد خليل «شباب الأهلي»، وفي كاتا فردي أشبال «10 - 11 سنة» «درجة ثانية ب» فاز بالمركزين الأول والثاني زياد وائل وكريم رامي «مركز دراجون -عجمان»، وبالمركز الثالث إيوان عبد الحميد وحمزة عليبو «مدرسة عجمان»، وفي كاتا فردي أشبال «12- 13 سنة» «درجة ثانية» فاز بالمركز الأول فرامرز وحيد «مركز النجوم»، وبالمركز الثاني أحمد ياسين «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، وبالمركز الثالث حسن خلدون «النشء الصالح بالعين» وأحمد هشام «شباب الأهلي».