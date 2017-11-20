ورشة عمل لمسيرة المشي 24 ساعة اليوم

دبي (الاتحاد)

يعقد مجلس دبي الرياضي في الساعة الرابعة عصر اليوم، ورشة عمل لمديري الفرق المشاركة بفعالية «مسيرة دبي للمشي 24 ساعة» التي ينظمها المجلس بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي، وتنطلق في الساعة السابعة والنصف من صباح الخميس المقبل، من خلف سن سيت مول وتستمر لمدة 24 ساعة متواصلة على مسافة 100 كيلومتر، حتى تنتهي في ذات المكان في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الجمعة.

ويتم خلال ورشة العمل تقديم شرح تفصيلي لجميع الأمور التي تتعلق بالمسيرة إلى مديري الفرق المشاركة في الفعالية، حيث سيتم استعراض نظام الفعالية والقوانين التي سيتم تطبيقها وآلية سير المشاركين، كما سيتم شرح شروط الأمن والسلامة للحفاظ على صحة المشاركين من حدوث أي إصابات، وشرح كيفية تقسيم الفرق، والأماكن التي يتواجدون فيها، وتوزيعهم من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى توضيح لكيفية احتساب نتائج المشاركين بعد انتهاء الفعالية، كما سيتم تسليم القمصان الخاصة بالحدث إلى مديري الفرق المشاركة والمثبت عليها الأرقام مع خريطة الطريق والشرائح الإلكترونية، ويقوم مدير كل فريق بتوزيعها على أعضاء فريقه المشاركين.

من جهة أخرى عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة المرور بشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي لمناقشة الاستعدادات لتنظيم المسيرة، وترأس الاجتماع العميد رشد الفلاسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور غازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأنس الفاعوري المنسق العام للفعالية، والمقدم محمد المهيري المسؤول الأمني لمسيرة المشي، والمقدم نواف الشامسي المسؤولة عن تنظيم الحركة المرورية أثناء الفعالية، كما حضر ممثلون عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والهيئة العامة للدفاع المدني.

وتم خلال الاجتماع استعراض المخطط النهائي للمسيرة الذي يتضمن المسارات والأماكن التي يمر خلالها المشاركون وأماكن الاستراحات، كما تمت مناقشة خطة تأمين الفعالية على مختلف المستويات، وتأمين الطرق، كما تمت مناقشة أهم المستجدات التي تمت إضافتها على النسخة الجديدة من المسيرة، وتم تبادل الملاحظات والمقترحات، لضمان نجاح الفعالية بالشكل الذي يليق بمكانة دبي في تنظيم الفعاليات.

وتنطلق «مسيرة دبي للمشي 24 ساعة» من خلف سن سيت مول، ويسير جميع المشاركين على الممشى المخصص لممارسة رياضة المشي والجري على شاطئ بحر جميرا بعيداً عن حركة سير السيارات والطريق الرئيسي، حتى يصلوا إلى فندق جميرا بيتش المجاور لبرج العرب، ثم يعود المشاركون من ذات الطريق وصولاً إلى قناة دبي المائية، حيث يسيرون على حافة القناة، وصولاً إلى منطقة مراسي الخليج التجاري، ثم يعودون من ذات الطريق إلى نقطة النهاية خلف مركز سن سيت للتسوق.وتقوم الفرق المشاركة في الفعالية بتقسيم أعضاء الفريق إلى أربعة أقسام، حيث يتكون كل فريق من عشرين شخص، بالإضافة إلى مدير الفريق، بحيث يسير كل خمسة أفراد من الفريق مسافة 25 كيلومتراً يقومون بعدها بتسليم الراية إلى خمسة أفراد آخرين ليواصلوا المشي لمسافة أخرى، حتى ينتهى المطاف بالفريق كاملاً إلى ذات المكان الذي بدأت عنده الفعالية في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر.