فيكتور يحرز فضية وزن تحت 73 كجم

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز فيكتور سكفورتوف، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الميدالية الفضية في وزن تحت 73 كجم، ببطولة الجائزة الكبرى جراند بري «لاهاي 2017» التي تختتم مساء اليوم، وتشهد مشاركة 231 لاعباً ولاعبة من 43 دولة.
وتخطى فيكتور في الدور التمهيدي للوزن، البرتغالي نونو وبطل صاحب الأرض والجمهور الهولندي هنفيليد، والمنغولي تستد مما كفل له صدارة المجموعة (ب) والتأهل للدور قبل النهائي الذي تفوق فيه على بطل كوسوفو جالوفا، ليتأهل لملاقاة المنغولي خادبا باركو حامل ذهبية بطولة العالم الماضية، ليخسر فيكتور بفارق النقاط ويحرز الميدالية الفضية، فيما نال بطل منغوليا ذهبية الجائزة الكبري لوزن تحت 73 كجم، الذي شهد مشاركة 60 لاعباً من يمثلون النخبة في العالم.
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