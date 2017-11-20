فيكتور يحرز فضية وزن تحت 73 كجم

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز فيكتور سكفورتوف، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الميدالية الفضية في وزن تحت 73 كجم، ببطولة الجائزة الكبرى جراند بري «لاهاي 2017» التي تختتم مساء اليوم، وتشهد مشاركة 231 لاعباً ولاعبة من 43 دولة.

وتخطى فيكتور في الدور التمهيدي للوزن، البرتغالي نونو وبطل صاحب الأرض والجمهور الهولندي هنفيليد، والمنغولي تستد مما كفل له صدارة المجموعة (ب) والتأهل للدور قبل النهائي الذي تفوق فيه على بطل كوسوفو جالوفا، ليتأهل لملاقاة المنغولي خادبا باركو حامل ذهبية بطولة العالم الماضية، ليخسر فيكتور بفارق النقاط ويحرز الميدالية الفضية، فيما نال بطل منغوليا ذهبية الجائزة الكبري لوزن تحت 73 كجم، الذي شهد مشاركة 60 لاعباً من يمثلون النخبة في العالم.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، حصول فيكتور على الميدالية الفضية، خاصة أنها المشاركة الأولى له بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بالدور التمهيدي ببطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت أكتوبر الماضي. وأكد ابن ثعلوب أن الميدالية الفضية تمثل حافزاً مهماً للاعب خلال تحضيراته القادمة لموسم 2018، والتي يتطلع لها الاتحاد باهتمام خاص، مشيراً إلى أن الجائزة الكبرى التي تستضيفها هولندا حالياً كشفت عن طفرة كبيرة للعبة، بفضل جهود الاتحاد الدولي للجودو برئاسة المجري ماريوس فايزر والكادر المساعد، والتطور الكبير في هولندا التي تستضيف البطولة، بعدما أحرزت المركز الثاني في بطولة أبوظبي الماضية.