استاد ماراكانا.. «أيقونة» كرة القدم في أرض «السامبا»

أمين الدوبلي (ريو دي جانيرو)

استاد ماراكانا الدولي في ريو دي جانيرو، ليس ملعباً عادياً، ولكنه متحفاً، يرقى إلى درجة المعبد في بعض الأحيان لعشاق كرة القدم في أرض السامبا والعالم، عندما قمنا بزيارته هاجمتنا الكثير من التساؤلات، خصوصاً عندما عقدنا المقارنات بينه وبين الملاعب والاستادات التاريخية في بلادنا، وكيف يتم استثمارها لجلب الموارد، وما قصة هذا الاستاد الذي ما زال يحمل الرقم القياسي في الحضور الجماهيري لحدث رياضي عالمي؟

ملعب ماراكانا ينتصر لمهنة الصحافة الرياضية منذ تأسيسه، حيث إنه يحمل اسم الصحفي الرياضي الشهير ماريو فيلهو، الذي وقف بكل قوة لدعم حملة تمويل تأسيس هذا الاستاد منذ أن كان حلماً في عام 1984، وحتى أصبح حقيقة على أرض الواقع في 16 يونيو عام 1950 حينما تم افتتاحه رسمياً، وقد سجل هذا الاستاد رقماً قياسياً لم ولن يتم تحطيمه أبداً في الحضور الجماهيري لإحدى مباريات الكرة، وهو 199.845 ألف متفرج، والتي جمعت بين البرازيل والأوروجواي في نهائي 12 يوليو عام 1950.

عندما تدخل الاستاد عند البوابة لزيارته لا بد أن تمر على مكتب التذاكر، وتقطع تذكرة قيمتها 60 ريالاً برازيلياً، وبعد خطوات من الباب سوف تجد نفسك أمام مجسمات لأقدام الكثير من النجوم المنقوشة على الجرانيت مثل بيليه، زاجالو، ريفيلينو، أسيس، واشنطن، وروبيرتو ديناميت، وسوف تجد من عشاق الكرة من يلتف حول تلك الأقدام وينظر إليها ويتأمل، ويتذكر أصحابها، وكأنه يبتهل في معبد.

ومن بعد هذه الأقدام الشهيرة لنجوم التف حولهم الملايين، سوف تجد تمثالاً لجارنشيا أمامه موديل له يرتدي قميصه، وخلفه صورته المبتسمة، ومن حوله الكثير من عشاقه، ففي البرازيل عشق الكرة ليس ترفاً، ولا رفاهية، ولكنك تجد أناساً من كل طبقات الشعب، يقفون بالساعات أمام هذا التمثال، ويلتقطون معه الصور، ويتركون الورود تحت أقدامه، ومنهم من يبكي ومن يتحدث مع التمثال وكأنه حي يسمعه ويرد عليه.