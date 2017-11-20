الهلال السعودي يرفض ترسيخ «عقدة النهائي الآسيوي»

الرياض (الاتحاد)

تكرر المشهد مرة أخرى بنتيجة مخيبة للهلال السعودي على أرضه وبين جماهيره في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بالتعادل مع أوروا ريد دايموندز الياباني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول في الرياضي في ذهاب نهائي المسابقة القارية، في لغز بات يحير عشاق «الزعيم» الذي لم ينجح بفك عقدة المباريات النهائية في هذه البطولة رغم هيمنته المحلية.

وتوافدت جماهير «الزعيم» نحو استاد الملك فهد الدولي قبل 8 ساعات من ضربة البداية، وسط آمال كبيرة أن تكون النتيجة مختلفة هذه المرة بانتظار خطوة مهمة نحو لقب طال انتظاره 17 عاماً، لكن جاء التعادل بطعم الخسارة، حيث يتوجب على الفريق أن يهز شباك منافسه في طوكيو السبت المقبل على أقل تقدير قبل التفكير بأي أمر آخر، رغم أن التطلعات الأولوية جاءت بهدف تحقيق فوز عريض في الرياض واللعب بمعنويات مرتفعة وأعصاب هادئة إياباً، لكن الصورة انقلبت رأساً على عقب في النهاية.

وتلقى الفريق ضربة موجعة إضافية بعد تعرض نجمه البرازيلي إدواردو إلى إصابة في الركبة، كشف الهلال عن أنه سيتم إخضاع اللاعب للمزيد من الفحوص للتأكد من قدرته على اللحاق بمباراة السبت المقبل، لكن هناك حالة من عدم التفاؤل في ظل قوة الضربة التي تعرض لها اللاعب.

وأرجع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، سبب التعادل إلى البداية المتعثرة للفريق في المباراة، وقال: بدأنا المباراة بشكل متعثر نوعاً ما، واستقبلنا هدفاً أتى بطريقة غير متوقعة، ولكن بعد الهدف أعجبتني ردة فعل اللاعبين، لقد كانت ردة فعل قوية، ووفقاً لأرقام المباراة كنا الفريق المسيطر، وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل وأنا أثق في جميع أفراد فريقي على العودة من اليابان بالكأس.

وأضاف: «سأكون قلقاً لو لم يصنع فريقي فرصاً سانحة للتسجيل، لكن كما رأى الجميع الهلال كان الأفضل في اللقاء، ولدينا إمكانية لأن نلعب مباراة قوية في الإياب، في لقاء إياب في اليابان، فريقنا كان هو الأفضل في الذهاب، وسنلعب لقاء الإياب من أجل الفوز فقط، ما قدمه الفريق يعد مفخرة لجماهيره».

عن إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو قال: «كانت قوية نوعاً ما، لذا تم استبداله، بعد وصولنا إلى اليابان سيقوم بإجراء مزيد من الفحوص الطبية»..

وألقى دياز باللوم على الحظ الذي وقف ضد فريقه، حيث قال: فريقنا كان يمتلك حضوراً هجومياً قوياً، وتحديداً على الجانب الأيمن، وأتيحت لنا فرص عدة سمحت لعمر خريبين أن ينفرد بالمرمى 4 مرات، لكن لم يكن موفقاً فيها.