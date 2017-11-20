خليل غانم: «الأخطاء التحكيمية» ليست «شماعة»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

دعا خليل غانم المحلل الفني الأندية إلى عدم وضع الإخفاق في النتائج على شماعة الأخطاء التحكيمية، لأنها مرتبطة باللعبة، كما يحدث في كل أنحاء العالم، حتى لا تكون «ذريعة» أمام المسؤولين واللاعبين، في حال لم تكن النتائج جيدة، موضحاً أن مباراة الفجيرة وبني ياس شهدت سجالاً بين الفريقين على المستوى الفني لحصد النقاط الثلاث، إلا أن الفرص لم تستغل جيداً، خصوصاً من جانب الفجيرة وننتظر مستوى أفضل من الفريقين في الجولات المقبلة، لأن لديهما الأفضل.

وأشار إلى أن لقاء الحمرية ومسافي شهد مستوى جيداً، لأن الحمرية يسعى لتأكيد الصدارة، والابتعاد عن مطارديه، إلا أن طموحاته اصطدمت بمنافس متطور، وأظهر الفريقان روحاً عالية رغم التعادل، موضحاً أن اتحاد كلباء في الطريق الصحيح بالفوز على الحصن، ووصوله إلى الصدارة بفارق الأهداف لمصلحة الحمرية.

وأضاف: دبا الحصن يمثل علامة استفهام كبيرة، بالخسارة الثالثة على التوالي أمام «النمور»، كما أنه استقبل 6 أهداف، ولم ينجح بهز الشباك في مبارياته الماضية، وهو ما يستدعي مراجعة حساباته، لأن الفريق لديه العناصر التي تمنحه فرصة إظهار مستوى أفضل، ويمكن أن يعود من جديد إلى المنافسة، لإثراء الدوري.

وقال خليل غانم إن «التعالي» بدا واضحاً في لقاء خورفكان ومصفوت، والمدرب بدر صالح لا يتحمل مسؤولية أول خسارة في عهده، واللوم بشكل مباشر على اللاعبين الذين اعتقدوا بأنهم الأجدر بالنقاط الثلاث، ولم يستغلوا الأفضلية الفنية نظرياً لمصلحتهم أمام مصفوت الذي بدا في الموعد المناسب بخدمة نفسه لتخطي المرحلة الصعبة، إثر الخسارة القاسية من الحمرية 1-5 في الجولة الماضية، بفضل المردود القوي من اللاعبين، والمؤكد أن النتيجة تضع مصفوت أمام تحدٍّ كبير، حتى يعود قوياً على غرار الموسم الماضي.

ووصف خليل غانم، تعادل رأس الخيمة مع الذيد، بأنه يمثل إشارة على رغبة الأول بتصحيح أوضاعه، بعد خسارتيه أمام اتحاد كلباء والفجيرة، مضيفاً أن الذيد يجب أن يخرج من «جلباب المنطقة الدافئة»، لأنه يملك المعطيات التي تضعه في قلب المنافسة على المراكز الأولى، ويمكن أن يظهر قوياً عندما يتدارك وضعه.

وامتدح خليل غانم الظهور الجيد للعربي، رغم أنه لا يحظى بالأسماء الكبيرة من المواطنين الذين يشكلون الإضافة في الفرق الأخرى، مشيراً إلى أن نتائج العروبة في الدوري وتعادله ثلاث مرات ومركزه المتأخر على لائحة الترتيب لا تليق بالإمكانات الكبيرة للفريق، وهو ما يستدعي مراجعة الموقف والإحاطة بكل الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائجه، وهذه مسؤولية إدارة النادي.