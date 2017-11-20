«النمور» يزاحم الحمرية على الصدارة بـ «ثلاثية السامبا»

معتصم عبدالله (دبي)

أربع من أصل ست مباريات، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، والتي أسدل عليها الستار مساء أمس الأول، حُسمت بنتيجة التعادل، بداية من مباراة القمة بين الفجيرة وبني ياس 1-1، الذيد ورأس الخيمة 0-0، الحمرية ومسافي 1-1، والعربي والعروبة 3-3، في الوقت الذي اقتصرت فيه نتائج التعادل على ثلاث مباريات، في الجولتين الأولى والثانية على التوالي.

وبدا اتحاد كلباء «أكبر الرابحين» بنهاية المرحلة الثالثة، بتخطيه عقبة ضيفه دبا الحصن بثلاثية نظيفة، لينفرد بوصافة ترتيب البطولة، ويزاحم الحمرية على الصدارة بفارق الأهداف لمصلحة الأخير، بعدما جمع الفريقان 7 نقاط، وضرب «النمور» بقوة في المواجهة أمام «المتذيل»، لينجح في حصد فوز مستحق بفضل ثلاثية الثنائي البرازيلي تياجو دو سانتوس في الدقيقة 17، ومواطنه جوستافو دوسانتوس في الدقيقتين 43 و79، في المقابل تأزم موقف دبا الحصن صاحب المركز الأخير، والذي تمسك بالقاع، بعد فشله في الفوز في ثلاث مباريات، ليجمع بين «الأصفار الثلاث» للخسارة، وعدم تسجيل الأهداف، والرصيد الخالي من النقاط.

ولم يمنع التعادل الأول في سجل الحمرية في مشوار المنافسة أمام ضيفه مسافي 1-1، الأول من الحفاظ على صدارة الترتيب بأسبقية الأهداف أمام ملاحقه اتحاد كلباء، بعدما كان قريباً من تحقيق الفوز الرابع على التوالي، وتقدم الحمرية بهدف مبكر عن طريق المهاجم الفرنسي كامل شافني في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وهو الهدف الأول لشافني مع الحمرية خلال مباراته الخامسة في الموسم الحالي، قبل أن يهدي «البديل» سالم الشهياري، فريق مسافي نقطة التعادل الثاني في سجله، بعد الأول أمام مصفوت 1-1 في الجولة الأولى، قبل نحو 10 دقائق على نهاية المباراة، ليرفع الحمرية رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 5 نقاط لمسافي صاحب المركز الرابع.

وطغى قرار الحكم أحمد سالم خلفان على طرد الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة، بجانب لاعب الفريق إبراهيم المنصوري بالإنذار الثاني في الدقيقة 94، واحتجاج إدارة «الذئاب»، بسبب قرارات الحكم، على نتيجة مباراة قمة الجولة الثالثة بين الفجيرة وضيفه بني ياس، والتي حُسمت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، حيث بكر «أصحاب الأرض» بالتسجيل عن طريق أحمد علي راشد في الدقيقة 18، ليدرك إيباجوا مهاجم «السماوي»، والذي واصل التسجيل للجولة الثانية على التوالي، التعادل في الدقيق 46، وحرمت نتيجة التعادل الفريقين من فض الاشتباك على رصيد النقاط الخمس، ليبقى الفجيرة ثالثاً وبني ياس خامساً بفارق الأهداف في الترتيب العام.

وشهدت مباراة العربي أمام ضيفه العروبة، أكبر نسبة أهداف في مباراة واحدة بالجولة، بعدما تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بهدفي محمد الحمادي 25، والقائد براهيما دياكيتي 43، قبل أن ينجح الضيوف في التعديل، بفضل هدف أول ل «البديل» نواف مبارك 63، وثنائية الكاميروني هنري بينفينو في الدقيقتين 71 و78، ليعود العربي ويسجل هدف التعادل بوساطة الإيفواري فين سيدريك في الدقيقة 90، والتعادل هو الثالث على التوالي للعروبة صاحب المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط، مقابل نقطتين للعربي التاسع.

وحسمت «الأهداف العكسية» مواجهة مصفوت وخورفكان، والتي شهدت الظهور الأول للعائد بدر صالح مدرب خورفكان، والذي تولى المهمة خلفاً لمحمد المنسي، وتقدم الضيوف بهدف السبق الذي سجل المدافع أحمد البلوشي لاعب مصفوت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، ليعيد الفرنسي فاتري ساخري المباراة إلى نقطة الانطلاق بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 31، قبل أن يهدي سلطان راشد لاعب وسط خورفكان، النقاط الثلاث لمصلحة مصفوت، بتسجليه هدف عكسياً ثانياً في المباراة في مرمى فريقه الدقيقة 79، وقفزت نتيجة الفوز بترتيب مصفوت إلى السادس بدلاً من العاشر في الجولة الماضية برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لخورفكان الذي تراجع إلى المركز العاشر.

وحصد رأس الخيمة نقطته الأولى في البطولة، بعدما فرض نتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه الذيد على ملعب الأخير، وشهدت المباراة ثلاث تغييرات على تشكيلة المدرب محمد سعيد الطنيجي المدير الفني للذيد، قبل انقضاء النصف ساعة الأولى لانطلاقة المباراة، حيث أستبدل الثلاثي بابا ويجو «قائد الفريق»، بجانب الثنائي خليفة القايدي وحمد الشحي، ولم تشفع التغييرات المتتالية في تغير واقع نتيجة المباراة ليفشل الفريقان في تحقيق الفوز الأول، حيث احتل الذيد المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، في الوقت الذي بقى فيه «الخيماوي» في المركز قبل الأخير برصيد نقطته الأولى.