تين كات «عقدة» وزوران «معاناة جديدة»!

العين (الاتحاد)

أكد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة تفوقه على العين، منذ توليه مهمة تدريب الفريق منذ عامين، وتحديداً في ديسمبر 2015، وخاض المدرب 6 مواجهات أمام «الزعيم»، خسر مرة واحدة، كانت الأولى له، يوم 8 مارس 2016، «605 أيام»، وبدأ بعدها مشوار التفوق الجزراوي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ورجحت كفة «فخر أبوظبي» بركات الترجيح، والفوز ذهاباً وإياباً في دوري الموسم الماضي، وكأس الخليج العربي هذا الموسم، لترجح كفة تين كات أربع مرات مقابل خسارة وتعادل.

فيما عانى الكرواتي زوران مدرب العين مرتين أمام الجزيرة، الأولى الخسارة 1 - 2، في كأس الخليج العربي والتعادل بطعم الخسارة مساء أمس الأول، بعد نجاح «فخر أبوظبي» في تحويل تأخره بهدفين إلى التعادل.

وتحدث مدرب الجزيرة تين كات عن تفوقه على العين، حيث أعرب عن سعادته بما يحققه مع فريقه، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق، وقال: المباراة الخامسة لم أخسر خلالها أمام العين، وهو أمر رائع، إذا وضعنا في الاعتبار أن المنافس أحد أقوى فرق الدوري، إن لم يكن أقواها، ويملك كوكبة من اللاعبين المتميزين، في حين أن الجزيرة يلعب بحماس شبابه وروحهم العالية، ومهارتهم التي تتفوق دائماً على نجومية وخبرات لاعبي العين.

وغامر تين كات في الشوط الثاني لمباراة أمس الأول، عندما دفع بعدد كبير من المهاجمين، بغية تسجيل التعادل، حيث شارك أحمد ربيع بدلاً من عيسى العتيبة لاعب الوسط المدافع، ولعب راشيدوف بدلاً من أحمد العطاس، لتتضاعف القوة الضاربة في ظل وجود رومارينيو وعلي مبخوت، ونجح الأخير في تسجيل هدفين أنقذا الجزيرة من خسارة محققة، واستغل تين كات خبرة مبخوت وكعبه العالي دائماً على دفاع العين، بنجاحه في تسجيل 5 أهداف في ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة الهولندي تين كات أمام العين، وسجل هدفاً في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي، وهدفين في لقاء الدور الثاني، وهدفين في مواجهة أمس الأول.