وزير الدفاع البريطاني: نساند مصر في التصدي للتهديدات الأمنية

القاهرة (وكالات)
رحب رئيس أركان الدفاع الجوي البريطاني المارشال ستيوارت بيتش أمس بنظيره المصري في لندن لمناقشة التحديات والتهديدات المشتركة، بما فيها التهديد الذي تفرضه داعش. وبحسب بيان من السفارة البريطانية في القاهرة، تم استقبال الفريق محمود حجازي بحرس تشريفي من الخيول المعهود في مراسم الاحتفالات، قبل انعقاد المناقشات مع وزير الدفاع مايكل فالون. وتضمنت المناقشات المصالح المشتركة في ليبيا، والخطة الدفاعية الممنهجة لهذا العام، بما في ذلك الاستعدادات لممارسات مستقبلية مشتركة، تنطوي على التدريب على جهاز مضاد للقنابل اليدوية بدائية الصنع، والتزام المملكة المتحدة بحفظ الأمن في المنطقة.
كما تم التأكيد أيضًا على تواريخ الانعقاد السنوي لمحادثات المسؤولين العسكريين، الذي يهدف إلى تحديد فرص التدريب المشترك والمجالات التي يمكن لكلا البلدين توطيد علاقتهما العسكرية فيها. وقال مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني، إن الاستقرار الخارجي من شأنه أن يجعل شوارع بريطانيا أكثر أمنًا وسلامة، ونظرًا لقوة العلاقة بين البلدين، وباعتبار مصر شريكًا أساسيًّا في الدفاع والمسائل العسكرية، فإن بريطانيا تعمل معها من أجل مجابهة التهديدات، بما فيها تهديدات داعش الإرهابية في سيناء وليبيا، ومن ثم توطيد العلاقة مع مصر من شأنه أن يساعد في ضمان تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويدعم الأمن والسلامة هنا في بريطانيا».
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