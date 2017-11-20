الإمارات تتصدر أوسطياً في الغرف الفندقية قيد الإنشاء



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 مصطفى عبد العظيم (دبي) تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء، بإجمالي 33.3 ألف غرفة، منها 29.3 ألف غرفة في دبي و4.1 آلاف غرفة في أبوظبي في المركز الخامس، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية. وأظهر التقرير الشهري أن مدينة دبي جاءت في صدارة المدن في المنطقة من حيث عدد المنشآت الفندقية قيد الإنشاء، حيث سجلت أكثر من 29.2 ألف غرفة قيد الإنشاء في 90 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء بنهاية أكتوبر 2017. ولفت التقرير إلى أن العاصمة أبوظبي جاءت في المركز الخامس، على مستوى المنطقة، بعد أن سجلت 4.1 آلاف غرفة فندقية قيد الإنشاء من خلال 12 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء بنهاية أكتوبر 2017.