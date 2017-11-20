القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

حذرت شركة رومانية متخصصة في حماية البيانات من وجود مجموعة جديدة من فيروس القرصنة «زيوس» يمكن تعديلها لمراقبة وربما السيطرة على حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» دون معرفتهم.

وبحسب موقع «زد نت» للتكنولوجيا، فإن هذه الفيروسات تم تصميمها في البداية لسرقة البيانات المالية والمصرفية السرية، تم تعديلها وتغيير الغرض منها بإكسابها «قدرات تجسس جديدة».وأشار تقرير شركة «بيتديفندر» الرومانية لحماية المعلومات إلى أنه تم تعديل برنامج التجسس «زيوس» لتطوير برنامج جديد باسم «تيردوت» يستهدف الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وظهر لأول مرة في منتصف العام الماضي. وكما هو الحال في الكثير من برامج التجسس والفيروسات، فإنه يصل إلى الضحية في رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملف بصيغة «بي.دي.إف»، وعند النقر على الملف لفتحه يتم تنزيل برنامج التجسس على جهاز الضحية فوراً.