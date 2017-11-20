مظلة ذكية تتنبأ بحالة الطقس ومحصنة ضد الفقد

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

طورت إحدى الشركات مظلة ذكية تعتمد على تطبيق يستطيع التنبؤ بالتغيرات في الطقس وإبلاغ المستخدم بها. كما أن هذا التطبيق يساعد صاحب المظلة في العثور عليها في حالة فقدها أو نيسان مكانها. وتحمل المظلة اسم «رجل الطقس» (ويذرمان) وتستخدم تطبيقا مرتبطا بنظام تتبع يتصل بتقنية بلوتوث لمتابعة التنبؤات الجوية.

ويرسل التطبيق تحذيرات فورية مباشرة خاصة بالطقس وإشعارات موصى بها إلى هاتف المستخدم لإبلاغه بتغيرات الطقس، حتى يعرف متى يحضر المظلة معه. وتستخدم شريحة التتبع المدمجة تكنولوجيا «بلوتوث 1.4» للاتصال بالأجهزة الذكية من أجل المساعدة في معرفة مكان اختفاء المظلة. كما أن هذا يمكن أن يتيح العثور على المظلة حتى إذا كانت في يد شخص آخر التقطها على سبيل الخطأ، بحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ويتم صناعة المظلة باستخدام أضلاع من الألياف الزجاجية مقاس 14 مليمتر لحمايتها من التكسير والمحافظة عليها مفتوحة في حالة الرياح القوية حتى سرعة 55 ميلا في الساعة. كما يتم طلاء ألياف المظلة بمادة تيفلون لمنع تسرب مياه المطر. ويتم بيع المظلة ويذرمان أو «رجل الطقس» بنوعين الأول سعره 59 دولارا والثاني بسعر 65 دولارا. وكلا النوعين متوفران بألوان الأسود والأزرق البحري والأخضر والبرتقالي والأصفر والأبيض.