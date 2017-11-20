السياحة البيئية في فلسطين تستقطب المحليين والأجانب

الضفة الغربية (رويترز)

وسط تلال صحراوية وأودية مقفرة، يشق عدد من السياح طريقهم لاكتشاف الطبيعة في فلسطين ضمن مسار سياحي أعدته مؤسسات فلسطينية، في إطار سعيها لخلق عوامل جذب سياحي جديدة للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ما فيها من مواقع دينية.

واختار القائمون على مشروع المسار السياحي الذي يمتد لـ 320 كيلومتراً من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها تسميته «مسار إبراهيم الخليل»، ويمكن السير فيه بشكل متواصل أو تقسيمه إلى أجزاء يمتد بعضها لأيام وأخرى لساعات. وقال جورج رشماوي، مدير مؤسسة «مسار إبراهيم الخليل» التي تضم في عضويتها مؤسسات جمعية الحياة البرية وجامعة بيت لحم ومركز فلسطين للتقارب بين الشعوب وجمعية الروزنا في بيرزيت «عملنا خلال السنوات الماضية على رسم مسار سياحي بيئي». وأضاف لـ«رويترز»، خلال مرافقة عدد من السياح في الصحراء الشرقية للضفة الغربية التي تمتد عشرات الكيلومترات من شرقي بيت لحم حتى البحر الميت «عملنا على تصميم الخرائط، وأعددنا معلومات كاملة عن المناطق التي يمر بها المسار». ويرى رشماوي أن هذا المسار سواء تم السير فيه بشكل كامل على مدار 21 يوماً أو تم اختيار مقاطع منه، فهو عبارة عن رحلة شاملة لاكتشاف كل شيء من النواحي الإنسانية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال: «بدأنا العمل على هذا المشروع منذ عشر سنوات، واليوم نحن نتحدث عن آلاف يشاركوننا السير في هذا المسار السياحي سنويا». وأضاف «العام الماضي وصل العدد إلى 6 آلاف مشارك محلي وأجنبي، وهذا العام وصل العدد لغاية اليوم عشرة آلاف من خلال المؤسسة، إضافة إلى آخرين يشاركون بشكل مباشر».

وعملت مؤسسة «مسار إبراهيم الخليل» خلال الفترة الماضية على تدريب مرشدي طرق سياحيين متخصصين بسياحة المسار. وقال رشماوي: «بالتعاون مع وزارة السياحة التي أتاحت لنا المشاركة في معارض ومؤتمرات سياحية دولية للتعريف بالمسار السياحي في فلسطين تم منح ترخيص لهؤلاء الأدلاء السياحيين».