«البنيان المرصوص» تعثر على 20 صاروخاً جنوب مدينة سرت

سرت، طرابلس(وكالات)

عثرت قوات «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسي الليبي على 20 صاروخا بمنطقة كمكوم الواقعة جنوب مدينة سرت الليبية. وأكدت «البنيان المرصوص»، عبر صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العثور على هذه الصواريخ خلال عملية تمشيط واسعة قامت بها بالمنطقة، وذلك ضمن «المراحل الستة لخطة تأمين وتأهيل المناطق المحررة بمدينة سرت قبل عودة الأهالي إليها».

من جانب آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن 16 شخصًا قُتلوا وأصيب 12 آخرين بجروح جراء أعمال العنف في ليبيا خلال شهر يناير المنقضي، بحسب تقريرها حول حقوق الإنسان والإصابات في صفوف المدنيين الصادر أمس الأول.

وأوضحت البعثة في تقريرها أنها وثقت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير 2017 «وقوع 28 إصابة في صفوف المدنيين، من ضمنها 16 حالة وفاة و12 حالة إصابة بجروح، خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا». وبين التقرير أن من ضمن الضحايا «5 أطفال لقوا حتفهم و3 أُصيبوا بجروح، و10 رجال لقوا حتفهم، فيما أُصيب 9 رجال بجروح، وأصيبت امرأة واحدة».

وأوردت البعثة في تقريرها ما قالت إنها إصابات في صفوف المدنيين بـ«سبب غارات جوية في ضاحية قنفودة في بنغازي، ومن ضمنها أربعة أطفال لقوا حتفهم، وواحد أُصيب بجروح، وفي 12 يناير أضرمت جماعة مسلحة مجهولة النيران في منزل في هون، مما أدى إلى مقتل 5 مهاجرين نيجيريين و4 رجال وامرأة واحدة».

وفي 20 يناير قالت البعثة في تقريرها: «أدى هجوم بسيارة مفخخة على مسجد في بنغازي إلى مقتل صبي واحد وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح، كما لقي 6 رجال حتفهم، وأُصيب اثنان بجروح في سلسلة حوادث وقعت في سبها».