«الإمارات الإسلامي» يطلق بطاقة «الإماراتي» الائتمانية

دبي (الاتحاد)

أطلق «الإمارات الإسلامي»، بطاقة الإماراتي الائتمانية التي تم تصميمها لتلبي احتياجات وأنماط حياة المتعاملين من مواطني الدولة عن طريق منحهم مزايا وعروض حصرية. وجاء تصميم بطاقة «إماراتي» الائتمانية بالتعاون مع الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية «فيزا» لتقديم قيمة استثنائية لمواطني الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم وعاداتهم المفضلة، وتوفر بطاقة الائتمان خيارات فورية ومرنة لاستبدال المكافآت على برنامج مكافآت الولاء «سمارت مايلز» من الإمارات الإسلامي، ويحصل المتعاملون حسب إنفاقهم باستخدام البطاقة على أميال «سمارت مايلز» مع مرونة الاستبدال مقابل التسوق في أي منفذ أو موقع إلكتروني حول العالم. وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»: «انطلاقاً من كوننا مصرفاً وطنياً، فإننا على دراية تامة بالاحتياجات المحددة للمتعاملين المواطنين، لذا فإنه يسعدنا أن نقدم لهم بطاقة تمنحهم مزايا حصرية ومكافآت فورية داخل وخارج الدولة على السواء. إننا ندرك أن المواطنين من أبناء الدولة من محبي السفر والترحال، وبالتالي فقد حرصنا على توفير مجموعة من المزايا المتعلقة بالسفر ونمط الحياة في بطاقة واحدة، بما في ذلك أسعار تفضيلية واستبدال العملات بأسعار مخفضة».

وأضاف: «تعد بطاقة «إماراتي» الائتمانية البطاقة الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات المجانية مدى الحياة، وعادة ما يكون هناك رسم سنوي كبير على أي بطاقة توفر مثل هذه المجموعة الواسعة من المزايا والفوائد، وهو ما تنازلنا عنه من أجل متعاملينا من المواطنين».

من جانبه، قال رضوان جاويد، رئيس تطوير الأعمال في دبي والإمارات الشمالية في «فيزا»: «تمثل بطاقة «إماراتي» الائتمانية منتجاً مبتكراً وحلاً فريداً هو الأول من نوعه في قطاع المدفوعات في دولة الإمارات، حيث توفر لحاملي البطاقات مجموعة واسعة من المكافآت من منصة «فيزا»، بالإضافة إلى مرونة استبدال نقاط المكافآت في أي مكان حول العالم، ونود هنا أن نعرب عن كامل دعمنا لاستراتيجية البنك في تصميم برامج ولاء تناسب احتياجات وأنماط حياة المستهلكين، ونتوقع أن تشهد البطاقة الجديدة إقبالاً كبيراً من متعاملي المصرف من المواطنين».