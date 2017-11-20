ضمن جوائز «إف أو دبليو غلوبال إنفستور» «دبي للذهب والسلع» تفوز بـ«أفضل بورصة للعام»



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) فازت بورصة دبي للذهب والسلع، بورصة المشتقات الأكبر والأكثر تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط، بجائزة «أفضل بورصة للعام» ضمن جوائز «إف أو دبليو غلوبال إنفستور» للأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017. ويتم اختيار البورصة الفائزة بجائزة «أفضل بورصة للعام» بعناية من بين مجموعة من المرشحين، وذلك استنادًا إلى القدرة على تلبية متطلبات المستثمرين من خلال عقود المشتقات. وتكرّم هذه الجائزة الأداء المتميز والقيام بإطلاق منتجات فريدة تساعد في تفوّق البورصة الفائزة على نظرائها. وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يشكل هذا الفوز إنجازًا هامًا لبورصة دبي للذهب والسلع، وأنا ممتن لجميع زملائنا شركائنا وأعضاء البورصة، الذين وقفوا إلى جانبنا في كل خطوة خلال هذه الرحلة المميزة. إن سعينا الدائم نحو تحقيق التميز والابتكار، والأهم من ذلك منح الثقة للمستثمرين والمتداولين لدينا ليتمكنوا من التحوط ضد المخاطر بأمان عبر منصتنا، هو بلا شك ما يبقينا مستعدين دومًا وما يرتقي بإنجازاتنا إلى آفاق جديدة». وفي شهر سبتمبر 2017، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى حجم تداول يومي لها على الإطلاق بواقع 202,571 عقدًا بقيمة اسمية قدرها 4 مليارات دولار أميركي. وتعمل البورصة أيضًا على إطلاق أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية، مستفيدة من قطاع المالية الإسلامية الآخذ في النمو. وتضمنت إنجازاتنا الأخرى البارزة أيضًا قيام البورصة في شهر أبريل بإطلاق عقد ذهب شنغهاي الآجل المقوم باليوان الصيني والأول من نوعه في العالم، الذي يوفر إمكانية الوصول إلى سوق الذهب الصينية.