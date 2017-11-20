تسليم فلل «هيل سايد» في دبي مايو 2018

دبي (الاتحاد)

تسلم شركة «تشي سول للاستثمارات والتطوير العقاري» مجمع فلل «هيل سايد» في عقارات جميرا للجولف في مايو 2018. وتبدأ أسعار فلل مجمع «هيل سايد من 24 مليون درهم، وقال جافن كومرفورد، مدير المشروعات في«تشي سول»إن«فكرة إنشاء مجمع الفلل الجديد انبثقت استجابة للمتطلبات المتنامية سوق المشترين ذوي الملاءات المالية العالية ليشكّل نقلة نوعية في توجهات العقارات الفاخرة السائدة في الإمارات، وليوفر لهم إقامة جديدة في دبي تحاكي نمط الحياة الفاخرة للعقارات الراقية في وسط مدينة ميامي أو إمارة موناكو».

وأضاف«تتراوح مساحة الأراضي المخصصة لبناء فلل المجمع أكثر من 16 ألف قدم مربعة، ويعد مجمع هيل سايد المشروع العقاري الوحيد المطل على ملاعب عقارات جميرا للجولف من جميع جوانبه، وتتألف جميع الفلل من 3 طوابق واسعة وفسيحة مع شقة فاخرة (بنتهاوس) في الطابق الثاني، وتشتمل كل فيلا على 6 غرف نوم مع إطلالة على مضمار الجولف وأفق مدينة دبي في مد النظر، وتشمل المزايا الأخرى لمجمع الفلل، امتلاك كل فيلا لقبو مكيف بالكامل مع منطقة مخصصة لركن السيارات تتسع لركن نحو 5 سيارات، إلى جانب تخصيص مساحات للاجتماعات والحفلات وغرف مخصصة للألعاب ومنطقة للترفيه مصممة على شكل مسرح منزلي يتسع ل8 أشخاص، كما تحتوي كل فيلا على حوض سباحة خاص وحديقة واسعة مزينة بمجموعة من التصاميم الجذابة».