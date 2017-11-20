«دبي هيلز استيت» يطلق مجمع «كلوب فيلاز»

دبي (الاتحاد)

كشفت «‬دبي ‬هيلز ‬استيت»‬، ‬المشروع ‬المستدام ‬الممتد ‬على ‬مساحة ‬11 ‬مليون ‬متر ‬مربع ‬بموقع ‬حيوي ‬في ‬قلب ‬المدينة، ‬عن ‬مجموعة ‬مميزة ‬من ‬فيلات ‬التاون ‬هاوس ‬الراقية ‬التي ‬تنسجم ‬مع ‬أرقى ‬أساليب ‬الحياة ‬العصرية.

ويمتاز مجمع «كلوب فيلاز في دبي هيلز» بالتصاميم المعمارية المميزة ورحابة الوحدات السكنية بالإضافة إلى الموقع المركزي في قلب «دبي هيلز استيت»، حيث تطل المنازل على المساحات الخضراء لمنطقة الجولف المجاورة. ويتيح المشروع الجديد للسكان الوصول بسهولة وباستخدام عربات الجولف إلى الملعب المؤلف من 18 حفرة ومسار القيادة ومختلف المرافق التي يحتضنها نادي الجولف.

ويضم المشروع مجموعة محدودة من الوحدات السكنية التي تضم ثلاث أو أربع غرف نوم تتوفر بخمسة تصاميم مختلفة للواجهة الخارجية، ويمتاز أيضاً باعتماده أفضل المعايير الجمالية في الهندسة المعمارية.وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «تعتبر ’إعمار‘ من رواد تطوير مجمعات الجولف في دبي، وأنجزت العديد من الوجهات السكنية الأنيقة التي تلاقي تطلعات نخبة العملاء. ويمثل مشروع ’كلوب فيلاز في دبي هيلز‘ خياراً مثالياً للراغبين بالاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية وسط أجواء الجولف المميزة.