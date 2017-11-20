800 مليون درهم إجمالي مبيعات «وترز أج»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الدار العقارية للعقارات مبيعات ب800 درهم في المرحلة الثانية من مشروع «وترز أج»، التي بيعت كل وحداتها، حسب ما أعلنت الشركة أمس. وتوجه العملاء إلى مركز مبيعات الدار لشراء وحداتهم السكنية الجديدة في جزيرة ياس السبت أمس الأول، وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية «يسرنا إعلان بيع كل وحدات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال فترة قصيرة»، مضيفا «إن التفاعل الاستثنائي والإقبال الكبير على المشروع يعكس تنامي ثقة العملاء بريادة المشاريع التي تطرحها شركة الدار العقارية وقدرتها على تطوير مجمعات سكنية تتوافر فيها كافة المقومات لنمط حياة متكامل، مؤكدا أن «استمرار الطلب على الوحدات السكنية في جزيرة ياس يعزز مكانة الوجهة وسمعتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في إمارة أبوظبي».

ويوفر مشروع «وترز أج» نمطا معيشيا يعتمد على المساحات المفتوحة، والتي تعتبر من الركائز الرئيسية للمشروع، كما سيتمكن السكان من التجول في جميع أنحاء المشروع، ما يتيح سهولة الوصول إلى جميع المرافق بما في ذلك الكورنيش المقابل للواجهة المائية والمطاعم ومحال التجزئة. ويضم المشروع 13 مبنى سكنيا، وباحات بمساحات خضراء واسعة، ومسابح، ومرافق متعددة الاستخدامات، ومسجدا، وتضم جميع الوحدات السكنية شرفات للاستمتاع بإطلالات على الواجهة المائية.

ويقع مشروع «وترز أج» بجوار مدينة الحياة البحرية «سي وورلد أبوظبي»، أول مشروع ترفيهي من نوعه في دولة الإمارات، والمقرر افتتاحه عام 2020، وعلى مسافة خمس دقائق من ياس مول، وعالم فيراري، وحلبة مرسى ياس. وتضم جزيرة ياس 7 فنادق، وشاطئ ياس، وياس ووتروورلد، وملعب ياس لينكس للغولف. وستشهد افتتاح المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عام 2018.

كذلك، تعتبر جزيرة ياس وجهة لاستثمارات حكومية مهمة مثل مشروع تطوير القسم الجنوبي من جزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم، ويضم مقر المنطقة الحرة للإعلام «تو فور 54» الذي تقوم بتطويره شركة الدار، ويتوقع أن يجذب نحو 10 آلاف من العاملين في صناعة الإعلام والترفيه إلى الجزيرة.