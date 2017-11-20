الإمارات الأقل في معدل الضرائب على السيارات ونمو القطاع يخفف التأثير

يوسف العربي (دبي)

أكد مديرون تنفيذيون لشركات تصنيع سيارات ووكلاء بيع معتمدون، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، والمقرر تحصيلها على مبيعات السيارات الجديدة في الدولة، اعتباراً من مطلع العام المقبل، هي الأقل عالمياً، حيث تتراوح بين 10% و27% في باقي دول العالم المطبقة لهذا النوع من الضرائب.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مبيعات السيارات الجديدة 27% من القيمة الإجمالية للسيارة في المجر، ونحو 25% في كل من كرواتيا، والدنمارك، والنرويج، والسويد، فيما تبلغ نحو 24% في فنلندا ورمانيا، و23% أيرلندا، وبولندا، والبرتغال، و22% في سلوفينيا 21% في الأرجنتين 20% في فرنسا صربيا، وروسيا البيضاء، وإستونيا ومولدوفا وأوكرانيا.

وأكدوا أن العمليات التشغيلية في قطاع السيارات ستمضي على نحو اعتيادي في قطاع السيارات في السوق المحلية بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ، لاسيما أن جميع مصنعي السيارات العالميين اعتادوا العمل في الأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية التي تطبق أكثر من نوع من الضرائب، والتي من ضمنها ضريبة القيمة المضافة.

وعلى صعيد المبيعات، أكدوا أن تأثر عمليات بيع السيارات الجديدة بضريبة القيمة المضافة سيكون محدوداً للغاية، وسيقتصر مداه الزمني على الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، على أن يتم استعادة النمو بعد انقضاء هذه الفترة، حيث يستند سوق السيارات في الإمارات إلى دعائم أساسية قوية منها تنوع الاقتصاد والأداء القوي لمختلف القطاعات، وارتفاع دخل الفرد وتطلعه دائماً لاقتناء الأفضل.