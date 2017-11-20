«دبي التجارية» تُطبق «آيزو» مركز الاتصال

دبي (الاتحاد)

طبقت «دبي التجارية»، معيار «آيزو 1:18295-»2017 والخاص بمعايير تشغيل مراكز الاتصال. وتعتبر دبي التجارية من أوائل المؤسسات في العالم التي تطبق هذا المعيار الذي قد تم إطلاقه حديثاً منذ شهر يوليو الماضي، وتضمن من خلاله أن يكون مركز الاتصال وخدمة العملاء التابع لها متوائماً مع أرقى المعايير العالمية، ويلبي حاجات المتعاملين بشكل كامل، وليمثل إضافة حقيقية لمجموعة المنصات الذكية والإلكترونية الشاملة التي تقدمها المؤسسة، سواء عبر موقعها الإلكتروني dubaitrade.ae أو عبر التطبيقات الذكية «تريدشيلد» و«لوجي غيت».

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «نسعى إلى توفير أفضل مقومات التجارة الذكية، والتي تمكن قطاع الأعمال من الوصول إلى أسواق جديدة وتحديداً في مجال الخدمات اللوجستية. إذ يستطيع عملاؤنا تنفيذ الإجراءات وإتمام الصفقات من أي وقت ومن أي مكان، ومن أجل ذلك وفرنا مركزاً للاتصال لخدمة المتعاملين وتقديم الدعم الفني لهم في التعامل مع أدوات التجارة الذكية على مدار الساعة».

وأضاف ابن سليم: «يمثل تطبيق هذا المعيار دليلاً على أن هدفنا الأهم حالياً هو مواصلة أدائنا المتميز في تقديم خدماتنا بمعايير عالمية، تماشياً مع استراتيجية دبي للتحول للمدينة الأذكى عالمياً والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ونُهنئ فريق العمل في دبي التجارية الذي بادر بتبني المعيار الجديد خلال شهرين من إطلاقه».

من جانبه، قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية–إقليم الإمارات: «أدركنا في دبي التجارية مبكراً أن نجاحنا الحقيقي ليس في إطلاق الخدمات والمنصات الذكية فقط، وإنما في مستوى تبني تلك الخدمات لدى جمهور عملائنا، من أجل ذلك قمنا ببناء مركز للاتصال وزودناه بفريق محترف ومدرب على التعامل مع كافة الإجراءات والخدمات التي يحتاجها عملاؤنا، ليقدموا لهم الدعم الفني والاستشارات اللازمة حول كيفية استخدام خدماتنا الذكية بالشكل الأمثل، وقد كان لمركز الاتصال الفضل الكبير في زيادة مستوى تبني العملاء لخدماتنا وسوف يعزز هذا المعيار من سمعتنا وتنافسيتنا».