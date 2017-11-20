«أغذية» تفتتح متجراً جديداً في الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت شركة «أغذية»، متجراً جديداً في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع الشركة مع الحكومة والذي تم توقيعه مؤخراً. وحضر مراسم افتتاح المتجر الجديد خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي-أبوظبي.
ويقع المتجر الجديد في مصنع أغذية في الوثبة بأبوظبي ويتميز بمساحة أكبر ووصول أكثر سهولة، ويأتي ليحل مكان المتجر الأساسي الذي يقع في ميناء زايد في أبوظبي.
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وقال خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي-أبوظبي: «نحرص على ضمان حصول المواطنين والمقيمين كافة في الإمارات العربية المتحدة على الوصول السهل للأغذية الصحيّة والمغذّية بالأسعار ذاتها المتاحة للجميع وفي جميع الأوقات والظروف، ويسرنا تعاون «أغذية» مع شركائها لإنجاح هذه المبادرة، ويسعدنا أن نشهد توسّع البرنامج ليصل إلى كافة أرجاء الدولة».
من جانبه، قال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «مع تسجيل البرنامج المزيد من النمو والتقدّم وتحقيق شراكات فاعلة وافتتاح المنشآت الجديدة، نفتخر بالتزامنا بتمكين المجتمع من سهولة الوصول لتشكيلة منتجاتنا من الأغذية والمشروبات التي تتميز بجودة عالية من خلال هذا الموقع الكائن على مقربة من منازلهم مع الإضافة الجديدة المتمثلة في خدمة التوصيل إلى المنازل».