تثبيت أسعار 1200 صنف في أسواق رأس الخيمة 2018

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عن تثبيت أسعار أكثر من 1200 صنف مختلف في منافذ البيع المنتشرة في رأس الخيمة خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر وزارة الاقتصاد برأس الخيمة مع منافذ البيع في الإمارة، بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وقال الدكتور هاشم النعيمي: إن الوزارة قامت خلال الاجتماع مع مختلف منافذ البيع المتواجدة في رأس الخيمة البالغ عددها 40 منفذاً بتعريفهم بعدد من المواضيع والمبادرات التي تقدم أفضل الخدمات في أسواق ومنافذ البيع بالإمارة.

وذكر أن الاجتماع تم خلاله الدعوة إلى تثبيت أسعار أكثر من 1200 سلعة مختلفة في المنافذ التجارية الواقعة بالإمارة العام المقبل بزيادة تقدر بنحو 20%، مقارنة بعدد الأصناف المثبتة في العام 2017، مشيراً إلى أن الأسعار المثبتة للسلع في جميع منافذ البيع الرئيسة الدولة تصل إلى 5000 صنف خلال 2018.

وتحدث خلال الاجتماع عن مبادرة أجهزة الكشف عن أسعار السلع التي بدأت من خلال وضع 300 جهاز ووصلت الآن إلى 3000 جهاز في مختلف المنافذ وتفعيلها أمام المستهلكين للتقليل من الأخطاء الواردة بين الأسعار المتواجدة على أرفف المنافذ وبين الكاشير أثناء دفع المبلغ النهائي للسلع، مضيفاً أن هذه الأجهزة ستعرف المستهلكين بالأسعار الثابتة للسلع قبل التوجه وشرائها.

ودعا التجار وممثلي المنافذ لتجنب الزيادة في أسعار السلع، وذلك من باب الاستغلال للضريبة المفروضة على البعض منها والابتعاد عن رفعها بشكل استغلالي، وإنما بما يعادل الضريبة المتفق عليها، إلى جانب التسجيل المبكر في برنامج هيئة الضريبة وتجنب التأخير لتفادي الزحام وعدم ترك التسجيل حتى اللحظة الأخيرة.

وناشد المستهلكين تطبيق مبادرة «المستهلك المراقب» والمتمثلة في رقابة المستهلكين للأسواق والمنافذ والتواصل مع الوزارة عبر الأرقام المتوافرة والمتاحة لمركز الاتصال بشكل يسهم في تعريف العاملين في الوزارة عن الملاحظات الواردة من قبلهم، والتي يتم خلالها من التحقق من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظم والقوانين في حال ثبوتها.