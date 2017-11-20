أفريقيا.. فرص هائلة وقرب جغرافي وثقافي يسهم في «إكسبو» استثنائي

رأي وتحليل

وربما هذا هو ما نشتمه من عبق ونحن على أعتاب رحلة تعريفية مهمة للغاية إلى جنوب أفريقيا، واحدة من أهم الخطوات التي نخطوها نحن في إكسبو 2020 دبي باتجاه ركن من أركان العالم القديم.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أكثر من 70 في المئة من مساحة العالم العربي تقع في القارة الأفريقية وبها عشر دول عربية أعضاء في جامعة الدول العربية.

وإذا ما طالعنا كتاب «رؤية مشتركة، أصوات مشتركة: دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء» الصادر العام الماضي عن مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي سنجد أن الكثير يجمعنا بأفريقيا.. موسيقا.. طعام.. لغة.. تفاعل بشري، وغير ذلك.

لا أحد يستطيع أن ينكر تزايد الأهمية التجارية والثقافية والحضارية، بالإضافة إلى السياسية للقارة الأفريقية، لذلك لا بد من إعطاء موضوع التعاون مع أفريقيا بعداً استراتيجياً وعملياً يتجلى في العمل المشترك، وتوسيع مساحة التعاون على كل الأصعدة ولا سيما في مجال الاقتصاد والتنمية وتحفيز التبادل التجاري والاستثمار واستغلال الموارد المتاحة، فمثلما كان التراث يجمعنا مع أفريقيا.. فلا بد من مستقبل مشترك نبنيه معاً بتواصل عقولنا وتسخير إمكاناتنا.

والسؤال الذي أراه ملحاً الآن: ما فائدة إكسبو 2020 دبي للعلاقات مع أفريقيا؟