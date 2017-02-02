المغرب تساهم في بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان

جوبا، الرباط(وكالات)

قررت المملكة المغربية، تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية، بقيمة 5.1 مليون دولار أميركي، لبناء عاصمة جديدة لدولة جنوب السودان، في سياق رؤية العاهل محمد السادس للتعاون جنوب - جنوب، والعلاقات الأخوية بين الرباط وجوبا. وترأس العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس جنوب السودان، سيلفا كير مايارديت، أمس الأول في القصر الرئاسي في جوبا، التوقيع على 9 اتفاقات ثنائية للتعاون بين البلدين. وبدأ العاهل المغربي أمس الأول أول زيارة رسمية من نوعها، إلى دولة جنوب السودان، حيث كان الرئيس سيلفا كير في مقدمة مستقبليه بمطار جوبا.

وعلقت وكالة الأنباء المغربية بأن هذه الزيارة ترجمة ميدانية أخرى، لرؤية محمد السادس حيال أفريقيا، أي تنويع شراكات المغرب، وإضفاء بعد قاري وعالمي على سياستها الأفريقية، على أسس من مبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل. وسبق للمغرب أن أعلن عن إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات في العاصمة جوبا، من خلال بعثة إنسانية لمساعدة سكان جنوب السودان، منذ 23 يناير الماضي. وقال وزير خارجية جنوب السودان دينق الور: إن المغرب بلد متطور في مجالات عدة، ولديه خبرات ومعارف أفضل، يمكن أن نستفيد منها». وقال: «إنه ستكون هناك محادثات حول (الاستثمار والتعدين والزراعة)».

وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في حفل التوقيع على الاتفاقيات: «إن بلاده ملتزمة في إطار التعاون بين دول الجنوب بتقاسم تجربته مع جنوب السودان في مجال التعمير لبناء عاصمة جديدة لجنوب السودان». وأضاف حصاد: «إن الرباط وافقت على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لمشروع العاصمة الجديدة لجنوب السودان بقيمة 5.1 مليون دولار، وقد أطلق على هذه العاصمة اسم رامسييل وتقع في وسط البلاد».

وسيكلف مشروع العاصمة الجديدة عشرة مليارات دولار على مدى عشرين سنة، وستشرف على المشروع شركة العمران التابعة للحكومة المغربية، وقد شكل البلدان لجنة لمتابعة المشروع ستجتمع مرتين على الأقل في السنة. وتأتي زيارة ملك المغرب لجوبا بعد يومين من موافقة قادة الاتحاد الأفريقي في قمتهم المنعقدة بإثيوبيا على طلب الرباط العودة إلى الاتحاد بعد 33 سنة على انسحابها من المنظمة القارية. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الاتفاقيات الموقعة بين الرباط وجوبا شملت مجالات الخارجية وتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهريب الضريبي، فضلا عن مجالات الفلاحة والصناعة والمعادن والتدريب المهني. وقبل توقيع هذه الاتفاقيات أجرى رئيس جنوب السودان سيلفا كير مايارديت أمس الأول مباحثات مع ملك المغرب في القصر الرئاسي في جوبا. يشار إلى أن محمد السادس زار ست دول أفريقية في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وهي رواندا وتنزانيا والسنغال وإثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا.