راشد الليم: مشروعات طموحة لرفع كفاءة الطاقة 50 % في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن استراتيجية الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تنفيذ مشروعات طموحة لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 50% من خلال تحويل تشغيل الوحدات الغازية الجديدة والعاملة من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعي إضافة إلى تحويل محطات الإنتاج الغازية إلى دورات لمحطات مركبة والاهتمام بموضوع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج أعدتها الهيئة وخطط بدأت تنفيذها والتي سينخفض الطلب على الطاقة بموجبها في السنوات المقبلة إلى جانب دعم السياسات البحثة وبناء القدرات البشرية في هذا المجال.

ونوه الليم خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في «مؤتمر أسبوع الطاقة المنعقد حاليا في سنغافورة بحضور ممثلي عشرين دولة وعدد من خبراء الطاقة ووزراء وشخصيات عديدة إلى أن دولة الإمارات بصفه عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة وتمضي بخطوات ثابتة وبكل ثقة في عملية التحول الذكي والاعتماد على الطاقات المتجددة. وأكد أهمية التخطيط لعملية التحول نحو طاقة عالمية ذكية ومستدامة من خلال خطط ومقترحات لأنظمة طاقة آمنة وصديقة للبيئة وذات كفاءة اقتصادية مرتفعة.

وتطرق إلى أهمية الحفاظ على الطاقة من خلال وضع برامج طموحة نحو طاقة تكون أنظف وأكثر استدامة لجميع الفئات.

وأكد ضرورة العمل وتكاتف الجهود الدولية لتطوير حلول جديدة في مجال الطاقة المتجددة للبلدان الفقيرة التي ليس لديها الخبرة والتكنولوجيا ورأس المال، مشيراً إلى أن هذه البلدان أقل البلدان مسؤولية عن التغير المناخي ومع ذلك تعاني آثاره. وأوضح أن أفريقيا لديها فرص كبيرة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، ويمكنها وضع معايير في هذا المجال، حيث إن نحو ثلثي سكانها متأثرون بفقر الطاقة لكن هناك فرصا للتطوير يجب الاستفادة منها.

وطالب الليم بتشجيع التواصل وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات والعقبات والاستفادة من الفرص والآفاق الواعدة للطاقة المتجددة التي تحقق العديد من المزايا منها الحد من ارتفاع حرارة الأرض وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

والتقى الدكتور المهندس راشد الليم على هامش فعاليات المؤتمر عددا من الوزراء ورؤساء الوفود والشركات العالمية وبحث معهم سبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.