10 مليارات دولار قيمة صفقات «أديبك»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الدورة العشرين من مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2017»، والتي اختتمت فعالياتها مؤخراً، صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار، فيما بلغ عدد الزوار حسب الأرقام الأولية 103 آلاف زائر من الخبراء وصانعي القرار وقادة قطاع النفط والغاز والمهتمين من 135 دولة حول العالم، ما يجعل دورة هذا العام الأكبر والأنجح في تاريخ الحدث. وشهد الحدث العالمي، الذي اختتم أعماله في أبوظبي الخميس الماضي، مشاركة قياسية من الجهات والشركات العارضة التي وصل عددها إلى 2200 جهة وشركة عارضة و25 جناحا وطنياً. وشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 900 متحدث من مختلف أنحاء العالم. وكانت دورة أديبيك 2017 الأكبر من حيث المساحة التي بلغت 135 ألف متر مربع. وانعقدت على هامشه 185 جلسة غطت مختلف الجوانب ذات الصلة بالقطاع بما فيها الجوانب الاستراتيجية والتخصصية وغيرها.

دعم القيادة للابتكار

وقبل انطلاق أديبك، تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بافتتاح مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» في «أدنوك»، والذي يتيح المتابعة المباشرة والمستمرة ورصد ومقارنة معدلات الأداء في العمليات التشغيلية وتحليل البيانات الضخمة باستخدام أحدث منصات وأجهزة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر وسيلة فعالة تقدم معلومات دقيقة وفورية تدعم وتسرع عملية اتخاذ القرار بما يحقق الارتقاء بالأداء وزيادة الكفاءة وتعزيز الربحية.

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