«غرفة أبوظبي» تنظم منتدى العين الثاني للإعلام والتسويق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فرع العين، عن تنظيم منتدى العين الثاني للإعلام والتسويق يومي 20 ‬و‬21 ‬نوفمبر ‬الجاري ‬في ‬فندق ‬العين ‬روتانا. وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تشجيع رواد وشباب الأعمال المواطنين في مدينة العين على الاستثمار في قطاعي الإعلام والتسويق، والتعرف على الفرص المتاحة في هذين القطاعين المهمين في ظل الإمكانيات والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية. كما يأتي تنظيم هذا المنتدى للتعريف بما توفره التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من إمكانيات هائلة لتوسيع قاعدة العملاء والوصول للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ويهدف المنتدى إلى مساعدة رواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين ومديري التسويق والعلاقات العامة والاتصالات ومديري العلامات التجارية وكل مهتم بالتطوير في مجال أعماله من خلال التعرف على اتجاهات وسائل الإعلام والتسويق، كما يهدف المنتدى إلى معالجة قضايا التسويق، والتي تؤثر على جميع قطاعات الأعمال بهدف تحسين الممارسات والعمليات التسويقية في المؤسسات المحلية. ويسلط المنتدى الضوء على مدينة العين على خريطة الفعاليات الإعلامية والتسويقية في المنطقة كإحدى أهم مراكز الإعلام والأعمال، ويناقش المنتدى دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع وكيفية استخدامها واستثمارها والاستفادة منها في دفع بيئة الأعمال المحلية للوصول إلى المستهلكين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من حلقات النقاش وورش العمل وجلسات الحوار مع المتحدثين، كما يتيح للمشاركين التفاعل مع ذوي الخبرات من المتحدثين والاستفادة من خبراتهم، ويستخدم في تنظيم المنتدى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تنظيم الأحداث والفعاليات.