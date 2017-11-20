دبي (الاتحاد)

كشفت شركة دوبيزل، عن استحواذها على شركتي ماستركي وإيرليست ومقرّهما دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق المنصة في عام 2005.

وتُقدم دوبيزل العقارية عبر هذا الاستثمار خدمات مُحسنة وشاملة للعاملين في القطاع العقاري في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع أكثر من 150 ألف عقار مُدرج شهرياً على المنصة، سيكون لدى الوكلاء والمطورين ومديري العقارات الآن إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من القنوات لإدراج إعلاناتهم، والاستفادة من الأدوات والحلول التقنية المبتكرة التي تُوفرها منصتا ماستركي وإيرليست. وتُسهم الصفقة في تحسين معايير الخدمة في القطاع العقاري، تماشياً مع رؤية مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) الهادفة إلى تحسين الجودة وتنظيم المشهد العقاري في الإمارة. وقال دانيال هارت، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركي ومؤسس إيرليست: «نحن متحمسون للإعلان عن هذا التعاون مع دوبيزل، فالجمع بين المعرفة والخبرة الواسعتين للشركات الثلاث من شأنه تقديم خدمة عقارية احترافية غير مسبوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة». من جهته، قال سامر عابدين، المدير العام لدوبيزل العقارية: «تُقدّم ماستركي وإيرليست خدمات بمستوى عالمي، ما يجعلنا فخورين بالاستثمار في تقنياتهم وفريق عملهم ولضمِّهم إلى مشاريع دوبيزل العقارية المستقبلية، وتُمثل صفقة الاستحواذ امتداد لنجاحنا في البقاء في طليعة الابتكار، كوننا منصة العقارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».