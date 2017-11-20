«بلاك آند وايت» تنطلق في «ياس مول» 23 الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق ياس مول، حسومات «بلاك آند وايت»، ابتداء من يوم الخميس 23 نوفمبر إلى الأحد 26 نوفمبر، وهي فكرة مستوحاة من الحدث العالمي: يوم «خصومات بلاك فرايدي».

وتقوم نخبة من أهم العلامات التجارية العالمية في ياس مول بتقديم حسومات تصل حتى 90%، ليحصل الزوار على عروض تسويقية استثنائية من عدة متاجر في المول والتي تضم: «هاوس أوف فريزر»، «دبنهامز»، «ذا ون»، «هوم سنتر»، «إي ماكس» والمزيد. وقال سعود خوري، مدير عام ياس مول: «بعد النجاح اللافت الذي حققته حملة «حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة»، قررنا أن نفاجئ زوارنا الكرام بحدث مميز آخر نضيفه إلى قطاع التجزئة، لذلك قمنا بالتعاون مع المحال التجارية في ياس مول لإطلاق حسومات «بلاك آند وايت»خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقدم الحسومات التي تستمر على مدى أربعة أيام، عروضاً تسويقية مختلفة تضم جميع أنواع المنتجات ابتداء من الأزياء والإكسسوارات، والديكورات المنزلية، وحتى الإلكترونيات والعلامات الرياضية. وبباقته الواسعة التي تشمل 370 محلا تجارياً، ووجهات ترفيهية، وأرقى المطاعم والمقاهي، سيكون ياس مول الخيار الأول لزوار جزيرة ياس خلال عطلة نهاية الأسبوع لفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمدد ياس مول ساعات العمل خلال حسومات «بلاك آند وايت»، لتستمر من الـ 10 صباحا وحتى الـ 12 من منتصف الليل.