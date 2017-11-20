20 % انخفاض تجارة أبوظبي من التبغ خلال 9 أشهر



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 أبوظبي (وام) تراجعت تجارة إمارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة بنسبة 20% تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسب الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء والخاصة بحركة تجارة السلع غير النفطية للإمارة. وارتفعت وتيرة الانخفاض المسجل في تجارة هذا النوع من السلع خلال الفترة التي سبقت تطبيق الدولة للضريبة الانتقائية والتي شملت، بالإضافة إلى التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية بنسب تراوحت بين 100% و50% على التوالي. وحسب الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك التي أصدرها المركز، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة التبغ من 107.4 خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 202.8 في شهر أكتوبر، وهو الشهر الذي بدأت فيه الدولة تطبيق الضريبة الانتقائية. وتفصيلاً، فقد أظهرت أرقام مركز الإحصاء انخفاض قيمة تجارة التبغ إلى345.7 مليون درهم في الفترة من يناير إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 413 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2016. وتكشف هذه الأرقام تراجع قيمة تجارة إعادة تصدير التبغ والمواد المصنعة منه إلى 345 مليون درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 404 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2016. وانخفضت قيمة واردات إمارة أبوظبي من هذه السلعة إلى 3 ملايين درهم في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين مقارنة مع نحو 8.5 مليون درهم في عام 2016. وعلى صعيد الصادرات كان المبلغ المسجل منخفضا للغاية.