انطلاق ملتقى مجالس الأعمال غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلسا الأعمال الكندي والفلسطيني في أبوظبي يوم غد الثلاثاء الملتقى السنوي لمجالس الأعمال 2017، في فندق جميرا أبراج الاتحاد بمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 500 شركة تمثل 23 مجلساً للأعمال والتي تضم بدورها آلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمجالات في إمارة أبوظبي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين مجالس الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة والشركات والمؤسسات العالمية الممثلة في هذه المجالس، وبما يضمن تعزيز دور هذه المجالس والشركات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي ودعم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها خطط ورؤية أبوظبي الاقتصادية والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على اقتصاد المعرفة.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يجمع تحت مظلته رؤساء مجالس رجال الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي ورؤساء ومديري الشركات العاملة في الإمارة والفعاليات الاقتصادية، خاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري، حيث تمكنت أبوظبي من تحويل التحديات الاقتصادية إلى إنجازات كبيرة وتحقيق نمو كبير في الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والشركات وكذلك معدلات النمو المرتفعة التي يحققها اقتصادنا الوطني. وأشار إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية لحكومة أبوظبي تجسد الرؤية الثاقبة وبعيدة الأمد لحكومة أبوظبي ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية عبر تطوير اقتصاد حيوي ومستدام قائم على المعرفة.

وقال المهندس جمال أبوبكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني: إن تكليف كل من مجلس العمل الفلسطيني ومجلس العمل الكندي لتنظيم هذا الملتقى الهام يعكس الثقة الكبيرة التي توليها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مجالس الأعمال والدور الهام الذي تقوم به في دعم عملية التنمية في الإمارة. من جانبه، أعرب جريجوري زغبي رئيس مجلس العمل الكندي عن سعادته وفخره باختيار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لمجلس الأعمال الكندي إلى جانب مجلس الأعمال الفلسطيني لتنظيم هذا الحدث الكبير.