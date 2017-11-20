«دبي العالمي لإدارة المشاريع» ينطلق اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم الدورة الرابعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة كهرباء، ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، وسيتم خلال حفل الافتتاح تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع. وتم اعتماد شعار (نصنع الفرق) عنواناً رئيسياً للنسخة الرابعة من المنتدى، ويتضمن المنتدى 30 جلسة في إدارة المشاريع، و5 دورات تدريبية تخصصية، مع 5 كلمات رئيسة، وتم استحداث مواضيع مهمة في إدارة المشاريع منها: حلقات نقاشية عن مستقبل إدارة المشاريع، ومشاريع إكسبو 2020، وإدارة المعرفة، إلى جانب دورات تدريبية تخصصية حول إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد وتأسيس مكاتب إدارة المشاريع وإدارة محافظ وبرامج المشاريع وتحليل الأعمال، والبيانات الضخمة، ويتوقع أن يضم المنتدى 1500 مشارك من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة. وتم تخصيص جلسات تعريفية بمبادئ إدارة مشاريع الشباب، وممكنات نجاحها.