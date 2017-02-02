عُمان وروسيا تبحثان القضايا الإقليمية والدولية

مسقط (وكالات)

عقدت في مسقط أمس الجولة السادسة من جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وروسيا، برئاسة كل من السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية، وميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية. وتم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، كما تم استعراض عدد من الآراء ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الانباء العمانية ان الجانبين تطرقا خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وأضافت أن الجانبين أكدا مواصلة دورهما في دعم جميع الجهود والمساعي السلمية لتوثيق عرى التعاون والتفاهم وأهمية الحوار في تعزيز دعائم العدالة والسلام والامن والاستقرار في العالم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد وصل إلى سلطنة عمان امس الأربعاء في زيارة تستمر يومين. وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد بمستوى العلاقات «الطيبة» الثنائية بين بلاده وروسيا. وأكد آل سعيد أن مثل هذه الزيارات المتبادلة بين البلدين تسهم في تطور وتنامي العلاقات والمصالح المشتركة في كل المجالات.