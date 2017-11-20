عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات مع كندا

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع كندا في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والطاقة.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه أمس، معالي فرانسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات، وكندا لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي فرانسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي.

من جانبه، أكد معالي وزير التجارة الدولية الكندي، أهمية تعزيز أوجه الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بمسيرة التنمية والازدهار التي تحظى بها الدولة على مختلف الصعد، والتي مكنتها من احتلال مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.