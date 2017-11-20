حاكم عجمان يؤكد حرص قيادة الإمارات على إسعاد شعبها

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اهتمام وحرص القيادة الرشيد لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواكبة التطور في مجال تكنولوجيات المعلومات والتقنية الحديثة الذكية وتسخيرها في تنمية ومسيرة العمل في الميادين كافة ورفاهية وسعادة شعب دولة الإمارات.

جاء ذلك، أمس، في تصريحات لسموه عقب افتتاحه بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، فعاليات الدورة الثالثة من معرض «الحياة الذكية» وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

واطلع سموه على أهم التقنيات الذكية والمبتكرة المستخدمة في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة مع التركيز على تلك التي تستخدم في القطاع المصرفي.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية ومقدمي الخدمات الذكية في الدولة والمنطقة والتي قدمت خلال المعرض أحدث مجموعاتها من أجهزة المعيشة الذكية والبرمجيات المتطورة، وسط بيئة تسويقية مبدعة لعرض وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة وعرض التجارب الناجحة أمام جمع حاشد من المؤسسات المشاركين وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام المختلفة. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود الشركات والمؤسسات المشاركة ومستوى التطور في تقديم أفضل الممارسات التكنولوجية التي تدعم منظومة الحياة الذكية، داعياً إلى ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه المعارض التي من خلالها يتم تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والتقنية الذكية في جميع القطاعات، سواء كانت مصرفية أو تجارية أو صناعية. وطالب سموه عقب جولته التفقدية بضرورة الاهتمام بالشباب والكوادر الوطنية وتشجيعهم على الانخراط في العمل التقني والمصرفي والعمل على تدريبهم وتأهيلهم في المجال المصرفي.