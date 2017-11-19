العويس: مبخوت يعاقب العين على التراخي وإهدار الفرص

العين (الاتحاد)

أكد ماجد العويس، المحلل الفني لصحيفة «الاتحاد»، أن العين والجزيرة قدما مباراة ممتعة، منذ الدقائق الأولى، وشهد الشوط الأول 3 أهداف «طبق الأصل» من بعضها بعضاً، من خلال التمريرات العرضية، والإنهاء من المهاجم المتمركز أمام المرمى، فيما استغل الجزيرة تراخي العين بعد تقدمه من أجل خطف نقطة ثمينة.

وأشار العويس إلى أن الفريقين تخليا عن التحفظ، وفضلا اللعب بحثاً عن الفوز، واستغل «الزعيم» المساحات التي توافرت في الجهة اليمنى من دفاع «فخر أبوظبي»، وإرسال كرتين إلى بيرج الذي فرض نفسه بقوة بالهدفين، وسط سوء رقابة من ثنائي قلبي دفاع الجزيرة، وقال: «المباراة برهنت مرة أخرى أن العين يناسبه وجود مهاجم واحد في المنطقة، حيث تتشابه المواصفات والبنية الجسدية بين بيرج ودوجلاس، ومع لعب أحدهما بمفرده، فإنه يحظى بحرية أكبر داخل المنطقة، وينجح في تسلم الكرة وتسجيل الأهداف».

وشدد العويس على أن الجزيرة استغل نوعاً من الاستهتار لدى كايو في اللقطة التي خطف منها هدفه الأول، حيث توجب على العين التركيز بعد التقدم بهدفين، وتعتبر أخطر نتيجة في كرة القدم، حينما تسجل هدفين مبكرين.

وأوضح أن خللاً برز في وسط العين، بعد خروج عامر عبد الرحمن بسبب الإصابة، ومشاركة محسن عبدالله، حيث شكل عامر ثقلاً في وسط الملعب، وبالمجمل جاء الشوط الأول ممتازاً من الفريقين.

أوضح العويس أن تين كات تنبه لمسألة الجهة اليمنى في فريقه، وهو ما دفعه لإشراك راشيدوف بدلاً من العطاس، بهدف تقليص خطورة العين التي وضحت للعيان في الشوط الأول، وشدد على أن العين أهدر فرصاً كانت كفيلة بحسم النتيجة لمصلحته وسط أخطاء عديدة من مدافعي الجزيرة، لكن عدم تسجيله هدفاً ثالثاً أدى إلى السيناريو المتوقع، حينما يتقدم فريق مبكراً بهدفين، ونجح الجزيرة بخبرة «القناص» علي مبخوت من خطف تعادل ثمين، في ظل الظروف الإجمالية للمباراة.

وأوضح أن تراجع أداء الفريقين بعض الأمر في الشوط الثاني، يعود إلى الغيابات، حيث حضرت أوراق محدودة على مقاعد البدلاء، وبالتالي فرض الإيقاع نفسه تدريجياً على المباراة.

وحمل العويس، زوران مدرب العين، مسؤولية إهدار الفوز، وأشار إلى أن إخراج المهاجم بيرج جاء مبكراً نوعاً ما، حيث أراح مدافعي الجزيرة من وجود مهاجم في المنطقة، لكن ربما يعود ذلك للحالة البدنية للاعب العائد من مباراتين قويتين من أوروبا مع منتخب بلاده، ورغم ذلك، فإن وجوده أفضل من إخراجه.