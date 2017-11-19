مبخوت «منقذ الجزيرة»

مصطفى الديب، عبد الله عامر (العين)
حتى قبل النهاية بثلاث دقائق كانت كل مؤشرات الحسم تتجه للعين المتقدم بهدفين لهدف، ليظهر فارس الجزيرة على مبخوت كالعادة في المشهد الأخير ليغير كل السيناريوهات، ويهدى فريقه نقطة غالية في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.
ولم يتمكن العين من الفوز على الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي في كل المسابقات حتي في غياب أبرز نجوم حامل اللقب، وفقد الصدارة بفارق نقطتين عن الوصل،
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وجاء تعادل العين بمثابة الخسارة، بعد أن تنازل عن قمة الدوري لمصلحة الوصل الذي انفرد بالصدارة بـ 20 نقطة، في حين رفع «الزعيم» رصيده للنقطة 18 فقط، على الجانب الآخر جاء التعادل بطعم الفوز للجزيرة وفقاً لمجريات اللقاء والتفوق العيناوي منذ البداية وحتى تسجيل مبخوت هدف التعادل.
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