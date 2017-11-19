مبخوت «منقذ الجزيرة»

مصطفى الديب، عبد الله عامر (العين)

حتى قبل النهاية بثلاث دقائق كانت كل مؤشرات الحسم تتجه للعين المتقدم بهدفين لهدف، ليظهر فارس الجزيرة على مبخوت كالعادة في المشهد الأخير ليغير كل السيناريوهات، ويهدى فريقه نقطة غالية في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

ولم يتمكن العين من الفوز على الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي في كل المسابقات حتي في غياب أبرز نجوم حامل اللقب، وفقد الصدارة بفارق نقطتين عن الوصل،

بعد التعادل بهدفين لكل منهما، ويبدو أن الدقائق العشر الأخيرة هي «كلمة السر» دائماً في تألق علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني أمام العين على مدار عامين، وفي مباراتي العام الماضي سجل مبخوت ثلاثة أهداف في مرمى العين، بواقع هدف في الدقيقة 90 لمباراة الدور الأول، وجاء ليؤكد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الدور الثاني سجل مبخوت هدفي الفوز على الزعيم بملعب محمد بن زايد في الدقيقتين 82 و94، وواصل هوايته مساء أمس بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.

وجاء تعادل العين بمثابة الخسارة، بعد أن تنازل عن قمة الدوري لمصلحة الوصل الذي انفرد بالصدارة بـ 20 نقطة، في حين رفع «الزعيم» رصيده للنقطة 18 فقط، على الجانب الآخر جاء التعادل بطعم الفوز للجزيرة وفقاً لمجريات اللقاء والتفوق العيناوي منذ البداية وحتى تسجيل مبخوت هدف التعادل.