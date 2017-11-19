«النسر أبيض الظهر» يكافح للبقاء في باكستان

باكستان (أ ف ب)

في مساحة مسيجة داخل غابة شانغا مانغا الباكستانية، ينتظر حوالي 20 «نسرا أبيض الظهر» بصبر نافد، طعام العشاء المؤلف من لحوم الحمير والماعز، هذه الطيور المهمة للغاية للنظام البيئي تواجه خطر الانقراض في البلاد غير أن منظمة محلية تحاول إنقاذها.

وتراجعت أعداد هذه الطيور بفعل استخدام مضادات للالتهاب في المزارع، تؤدي إلى نفوقها.

ويشير الصندوق العالمي للطبيعة بفرعه الباكستاني، إلى أن أعداد «النسر الأبيض الظهر»، والبالغ باع جناحيه مترين ووزنه 7.5 كيلوجرام تراجعت بنسبة 99% خلال التسعينيات، بعدما كانت هذه الطيور تنتشر بكثرة في سماء شبه القارة الهندية.

وتوضح منسقة المشروع وردة جاويد: «في الماضي، كانت سماء باكستان تعج بالنسور، لكن نظرا إلى التهديدات المختلفة، ومنها دواء مضاد للالتهاب هو «ديكلوفيناك» الذي يسبب تناوله قصورا رئويا مباغتا لدى النسور، تدهورت أعداد هذه الطيور».