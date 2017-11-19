كايتي بيري تقتني عقاراً بعد نزاع قضائي

لوس أنجلوس (أ ف ب)
كسبت المغنية الأميركية كايتي بيري دعوى قضائية بشأن شراء دير قديم في لوس أنجلوس، كانت سيدة أعمال تطمح لتحويله إلى فندق فاخر.
ومنح القاضي المغنية 1.57 مليون دولار و3.47 مليون للأبرشية بغية تغطية أتعاب المحامين، في حين اعتبر محامو سيدة الأعمال دانا هوليستر أن الأرقام مبالغ فيها.
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وباعتها الأبرشية العقار الذي بات خالياً، غير أن راهبتين أبرمتا صفقة مع دانا هوليستر التي تملك عدة مطاعم في لوس أنجلوس.
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وأبطل قاضٍ، العام الماضي، عقد البيع الذي كان في حوزة هوليستر الراغبة في تحويل الدير إلى فندق فخم.
وستعقد جلسة جديدة في ديسمبر لتحديد قيمة العطل والضرر.