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كايتي بيري تقتني عقاراً بعد نزاع قضائي
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تاريخ النشر: الأحد 19 نوفمبر 2017

لوس أنجلوس (أ ف ب)

كسبت المغنية الأميركية كايتي بيري دعوى قضائية بشأن شراء دير قديم في لوس أنجلوس، كانت سيدة أعمال تطمح لتحويله إلى فندق فاخر.

ومنح القاضي المغنية 1.57 مليون دولار و3.47 مليون للأبرشية بغية تغطية أتعاب المحامين، في حين اعتبر محامو سيدة الأعمال دانا هوليستر أن الأرقام مبالغ فيها.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 32 عاماً، دفعت 10 ملايين لاقتناء الدير، فضلاً عن 4.5 مليون لتشييد دار عبادة جديدة في موقع آخر.

وباعتها الأبرشية العقار الذي بات خالياً، غير أن راهبتين أبرمتا صفقة مع دانا هوليستر التي تملك عدة مطاعم في لوس أنجلوس.

واعتبرت هيئة المحلفين إثر مداولاتها أن دانا هوليستر عرقلت الصفقة التي أبرمتها كايتي بيري، خصوصاً من خلال ادعائها بأنها تملك صك الملكية.

وأبطل قاضٍ، العام الماضي، عقد البيع الذي كان في حوزة هوليستر الراغبة في تحويل الدير إلى فندق فخم.

وستعقد جلسة جديدة في ديسمبر لتحديد قيمة العطل والضرر.

     
 

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