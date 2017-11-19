جيسي جاكسون يعاني مرض «الشلل الرعاش»

شيكاغو (أ ف ب)

أعلن الناشط البارز في سبيل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جيسي جاكسون، أمس الأول، أنه يعاني مرض باركنسون أو «الشلل الرعاش».

وأوضح جاكسون البالغ 76 عاماً والمعروف بنضاله إلى جانب مارتن لوثر كينج في الستينيات من أجل المساواة في الحقوق بين السود والبيض، أن «الاستمرار في القيام بالمهام اليومية يزداد صعوبة». وقال جيسي جاكسون في بيان «أنا وعائلتي بدأنا نلاحظ تغييرات قبل حوالي ثلاث سنوات.. رفضت خلال فترة معينة التوقف عن العمل لزيارة طبيب».

لكن «بعد فحوص عدة، خلص أطبائي إلى أني أعاني مرض باركنسون الذي كان السبب في وفاة والدي»، على حد تعبيره.

ويعتزم جاكسون حالياً إجراء «تغيرات في نمط الحياة» من خلال التركيز على إعادة التأهيل للحد من تمدد هذا المرض الانتكاسي العصبي، خاصة وأنه يعمل على كتابة مذكراته، كذلك يسعى للمساهمة في زيادة الوعي إزاء هذا المرض المستعصي، الذي لا تزال أسبابه مجهولة، ويصيب سبعة إلى عشرة ملايين شخص في العالم.

وعانت شخصيات من هذا المرض بينهم البابا يوحنا بولس الثاني والملاكم محمد علي كلاي، والممثل مايكل ج. فوكس الذي لا يزال على قيد الحياة. ويرأس جاكسون، الشخصية اليسارية، حالياً منظمة «رينبو بوش كواليشن»، التي تدافع عن حقوق السود والنساء، ومقرها شيكاغو.