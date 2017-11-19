«هوليوود» تحتفل بأعياد الميلاد على طريقة «هاري بوتر»

لوس أنجلوس (رويترز)

مع اقتراب موسم عطلات عيد الميلاد والعام الميلادي الجديد، بدأت استديوهات يونيفرسال بهوليوود تجربة جديدة للاحتفال بهاتين المناسبتين على طريقة هاري بوتر، حيث تشهد قلعة هوجورتس في استديوهات يونيفرسال بهوليوود، وهي من معالم سلسلة أفلام هاري بوتر، تجربة جديدة من خلال عرض يحمل اسم «عيد الميلاد في عالم السحر لهاري بوتر»، وبدأ تقديمه الخميس الماضي، بلوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

وأُدخلت تعديلات على المعالم التي تظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر من أجل الاحتفال بموسم العطلات ومن بينها قرية هوجزميد، التي جرى تزيينها بالزينات الخاصة بعيد الميلاد، ويتضمن الاحتفال أيضاً عرضاً رقمياً بالضوء يقدم على النسخة المقلدة من سقف قلعة هوجورتس. وتستمر احتفالات «عيد الميلاد في عالم السحر لهاري بوتر» حتى يناير 2018 في استديوهات يونيفرسال بهوليوود، وأيضاً في منتجع يونيفرسال بأورلاندو.