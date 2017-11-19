حفيد مؤسس «الإخوان» يواجه فضائح الاغتصاب بأموال قطرية

باريس (مواقع إخبارية)

كشفت صحيفة «لوبوان» الفرنسية، أن طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، المتهم بسلسلة قضايا تحرش واغتصاب وتهديد بالقتل، وكَّل محامياً شهيراً يدعى مارك بونان، أحد أهم وأغلى المحامين في جنيف سعراً، وتساءلت: «هل أتعاب المحاماة إهداء من قطر؟». وتحت عنوان «كيف دفع طارق رمضان أتعاب محامي النجوم؟» قالت الصحيفة إن هذا المحامي معروف بأتعابه الباهظة التي لا تتناسب مع الدخل المعلن لشخص مثل طارق رمضان الذي يقدم نفسه بصفته «مفكراً إسلامياً»، ويتكسب من إنتاجه الفكري وإلقاء محاضراته في الجامعات.

وكانت صحيفة «لاتربيين دي جينيف» السويسرية كشفت، الأسبوع الماضي، تحت عنوان «طارق رمضان.. المدرس الذي اغتصب تلميذاته القاصرات» عن أن حفيد مؤسس الإخوان اعتدى جنسياً على 4 فتيات منذ سنوات، عندما كنَّ قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و18 عاماً. وتابعت الصحيفة «إن رمضان أكد من قبل في تصريحات سابقة أن مصدر دخله الوحيد هو التدريس في جامعة أكسفورد».

ونقلت الصحيفة عن مصدر قطري في قصر الإمارة بالدوحة، لم تسمه، قوله إن «الأسرة الحاكمة القطرية تدعم طارق رمضان بمبالغ باهظة، وإنه على علاقة مباشرة بالشيخة موزة، والدة أمير قطر». والتساؤل الثاني الذي طرحته الصحيفة هو ماذا دفع طارق رمضان الذي يقدم نفسه بصفته مفكراً إسلامياً للجوء إلى محام مثل بونان معروف بعدائه للإسلام؟ فعقب هجمات باريس 2015 التي أوقعت عشرات الضحايا، قال بونان: «علينا التعرف إلى العدو وهو الإسلام». وقال أيضاً إن «الإسلام أعلن الحرب الدينية في الغرب المسيحي وأصبح هدفهم»، مضيفاً أن «الجالية الإسلامية في سويسرا نددت بالاعتداء، ولكن لا أستبعد أن يكونوا هم أنفسهم قتلة».

كما نقلت صحيفة «لوتمب» السويسرية تصريحات لبونان في ذلك الوقت جاء فيها: «السخرية عندنا من الآلهة ليست أكثر من مجرد مسألة ذوق أو أخلاقيات سواء جيدة أو سيئة، ولكن السخرية في الإسلام يعتبرونها ازدراء!»، مضيفاً أن «مصطلح الازدراء من المقدسات ليس حكراً على المؤمنين، الإسلام جعل منا أعداء له».